Llega a mitad de agosto la lluvia de estrellas más esperada de todo el año. Las conocidas como Perseidas (también catalogadas como lágrimas de San Lorenzo) acudirán a su cita con el cielo puntualmente como cada verano.

Unos días que para los más curiosos y amantes de los fenómenos astronómicos no deberán perderse, en uno de los planes más recomendables durante las calurosas noches de verano.

¿Qué días se podrán ver?

Aunque a partir del 17 de julio esta lluvia de meteoritos ya se podía observar, su visibilidad todavía era muy limitada. Además, según apunta el Instituto Geográfico Nacional, este año 2022 será más complicado observarlas ya que coincide con la última Superluna del año.

Por ello, el momento álgido de las Perseidas será entre los días 11 y 13 de agosto. No obstante, no se requerirá ningún telescopio para verlas, sino que será suficiente acudir a lugares donde la contaminación lumínica no sea muy alta. Así, los pueblos o las zonas de montaña alejadas de las grandes ciudades son las mejores ubicaciones en las que uno puede disfrutar de uno de los eventos astronómicos del año.

¿Cuándo se produce la Superluna que coincidirá con las Perseidas?

Será el día 12 de agosto cuando se producirá la última Superluna del año, la cual es bautizada como ‘Luna de Esturión’ ya que se acercará a su punto más cercano al satélite y la Tierra.