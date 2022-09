Estas son las valoraciones de cargos públicos del clúster cerámico ante la crisis de la cogeneración

Los alcaldes del clúster cerámico creen que el caso de la parada de producción y el ERTE de Azuliber a causa de los problemas de la cogeneración no será aislado, y que la cascada de paradas de la producción se sucederá a largo de este mes, si no hay medidas que lo remedien. Uno de los más contundentes es el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, que apunta a una «situación crítica, con un miedo absoluto y empresas que aplazarán la vuelta a la actividad al menos hasta octubre, y luego ya veremos». También señala que la pérdida de capacidad industrial afecta a las arcas municipales. «Puede que tengamos que hacer ajustes presupuestarios; al final pagar correctamente a la cogeneración sale más barato, porque no hay que hacer ERTE».

Desde Vila-real, José Benlloch apunta a la necesidad «de convocar una reunión al más alto nivel, con presencia del presidente del Gobierno y los principales implicados». Cree que el sector «ha mostrado mucha madurez en el pasado y ahora se ve desatendido ante este problema sin precedentes». Desde Onda, Carmina Ballester cree que el caso de Azuliber es similar al que sufren muchas empresas del sector, mientras que la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, espera que finalmente haya una decisión del Gobierno que dé un respiro al sector». Tanto el alcalde de Nules, David García, como el diputado Ximo Huguet advierten del efecto que la inacción puede tener para el empleo de toda la provincia. «Debería hacerse una reunión al más alto nivel con todos los implicados; nuestra industria ha estado desatendida» José Benlloch - Alcalde de Vila-real «En el sector hay un miedo absoluto, con empresas que aplazan la vuelta a octubre, y entonces ya veremos» Samuel Falomir - Alcalde de l'Alcora «Estamos preocupados pero creemos que acabarán aplicando medidas para proteger a nuestra industria» Merche Galí - Alcaldesa de Almassora «Compartimos las ideas de la patronal y Acogen, ya que la provincia depende en gran medida de la industria cerámica» Ximo Huguet - Diputado provincial de Promoción Cerámica «El decreto del Gobierno demuestra un absoluto desconocimiento y falta de sensibilidad con las fábricas cerámicas» Carmina Ballester - Alcaldesa de Onda «El Gobierno debe hallar soluciones para el sector, del que dependen muchas familias de Nules y tiene una gran influencia» David García - Alcalde de Nules La demanda de gas industrial, peor que durante el covid El consumo de gas y electricidad por parte de las empresas experimentó el pasado julio un acusado descenso en un contexto en el que los precios energéticos están desbocados como consecuencia, principalmente, de la guerra en Ucrania. Tal es la magnitud que, en el caso del gas, el descenso, de un 32%, es sensiblemente más acusado que el 21,2% de caída que experimentó durante los meses del gran confinamiento en la primavera de 2020 durante el estado de alarma para luchar contra la covid. El consumo de electricidad le va a la zaga con un recorte de la demanda del 10,7% en los requerimientos de las empresas, aunque lejos de los peores momentos de la pandemia, según un informe de Grupo Ase, especializado en la materia, que cita datos de Enagás y de Red Eléctrica. Pese a la debacle general, hay algunos sectores más damnificados que otros en cuanto a la demanda energética, como es el caso del textil, con un descenso del 44%, el químico y farmacéutico (34,8%), el papel (26,4%) o la metalurgia (16,2%). El resto de la industria cae un promedio del 23,4% y el sector alimentario lo hace en un porcentaje del 20,5%. El servicio estadístico de la Generalitat, por su parte, informó ayer de que la estimación del consumo de energía eléctrica en la Comunitat el pasado mes de junio, comparado con el mismo periodo de 2021, experimentó un descenso del 0,4%, aunque dicho porcentaje se elevó al 5,2%, también negativo, en relación a mayo del 2022. En tasa interanual, la industria y los hogares fueron los que más contribuyeron a la citada caída, con una disminución en cada caso del 2,2% y el 2,4%. Porcentualmente, la agricultura baja más (12,9%), pero su peso en el total del consumo es poco relevante: 45.226 de 1,98 millones de megavatios por hora. La construcción, aun con menor peso (22.226) es la que más sube (un 13,2%), mientras que los servicios lo hacen en un 3,4%, hasta 718.009. Por otro lado, el mencionado informe de grupo Ase concluye que el gas eleva el precio de la luz un 30% más por las noches. Y es que, cuando no hay fotovoltaica y escasea la eólica, después del atardecer, los ciclos combinados de gas producen más y encarecen el precio de la electricidad en esa franja, vital para la industria.