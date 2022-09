Sanitat vacunará en breve a 3.600 niños de Castellón contra el papiloma

Sí o sí. La Conselleria de Sanitat quiere vacunar a los niños a partir de los 12 años contra el virus del papiloma humano en las próximas semanas, aunque no haya un consenso en la ponencia de vacunas a nivel nacional a este respecto. Por tanto, la Comunitat quiere ser pionera en inmunizar a los varones menores contra este virus, ya que ahora solo se administran las dos dosis de la vacuna a las niñas a partir de dicha edad. Por tanto, este se traduce en que en breve podrán recibir el pinchazo los cerca de 3.600 chicos de 12 años que hay en la provincia.

Así lo remarcó ayer el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, quien ya anunció en su primera intervención en Les Corts, hace varios meses, su intención de ampliar esta cobertura vacunal a este segmento de población. Aunque no hay fecha concreta será «cuestión de semanas», según afirmó.

«A lo largo de esta semana se va a reunir la ponencia de vacunas que normaliza las indicaciones a nivel nacional. Nosotros de todas las maneras vamos a vacunar a los niños a partir de los 12 años en cuanto empiece el curso escolar -que arranca el 12 de septiembre-, pero no puedo dar en estos momentos una fecha concreta».

De este modo, Sanitat atiende las continuas peticiones realizadas por expertos y pediatras que reclamaban extender esta inmunización también a los niños.

Un virus muy habitual

El virus del papiloma humano (VPH) es muy habitual, el 80% de las personas tiene contacto con él a lo largo de su vida y la mayoría desconoce que es portadora. En la Comunitat, actualmente la cobertura vacunal en este segmento de población ronda el 90%.

La principal vía de transmisión del virus del papiloma humano es sexual y, una vez que se contrae, puede permanecer «dormido» durante muchos años sin causar ningún síntoma. Además, no es necesario tener relaciones con penetración para contraerlo, el sexo oral también es vía de contagio. Para desenmascararlo, en el caso de las mujeres, se suele recurrir a la citología o a una prueba de detección específica en el cuello uterino. En cambio, por el momento, no hay ningún método diagnóstico efectivo para los hombres.

El sistema inmunitario de la persona suele eliminar el virus del papiloma de forma natural, pero hay una parte de la población, cerca de un 20%, que tendrá el virus latente y, si no adopta medidas adecuadas, lo propagará.

La necesidad de prevenir el cáncer de cuello de útero

La mejor forma de prevenir el contagio del virus del papiloma es la vacuna que se puede administrar a cualquier edad y a todos los géneros, independientemente de que se tengan o no relaciones sexuales o de que se haya contraído. Esta prevención es de suma importancia porque el cáncer de cuello de útero se produce siempre por este virus aunque no todas las mujeres que lo tienen acabarán desarrollándolo. Hasta la fecha, no existe ningún tratamiento efectivo para eliminarlo, aunque sí hay fármacos para sus consecuencias (verrugas, lesiones cervicales...).