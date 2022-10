Castellón ya triplica las viviendas que ahorran más energía

Castellón cuenta ya con 725 viviendas con el certificado energético más alto, el A, el súpereficiente, a fecha de hoy. Son el triple que al cierre del 2021, cuando apenas contaba 250, según el Registro del IVACE-Energía de la Conselleria de Economía. Una tendencia al alza que refleja que la escalada de precios de luz y gas preocupa y ha incrementado la apuesta por el ahorro tanto en las nuevas construcciones como en las antiguas, tras su rehabilitación energética.

De hecho, en Castelló ciudad están finalizada o en marcha promociones residenciales con equipamientos de ahorro de energía de serie, como son la aerotermia o las placas fotovoltaicas.

Ventaja inmobiliaria

Contar con el certificado energético es obligatorio para poder realizar una operación inmobiliaria, por lo que tener el más eficiente es un valor añadido a la hora de encontrar comprador para la vivienda; y al realizar la evaluación, se entrega un informe con posibles medidas de ahorro. Entre 2021 y 2022 se han certificado 21.605 nuevas viviendas, pasando de 86.439 a 108.044 actualmente. Ello implica que a la tabla se añaden pisos antiguos de peor rango de eficiencia energética, no solo nuevos. Webs inmobiliarias como idealista, en cada anuncio, plantean como un plus un proyecto de energía solar para esa vivienda a a venta, cuánto se podría ahorrar por su superficie, ubicación, etc.

El gasto al mes. ¿Qué significan las letras: de la A a la G? La escala mide el consumo de energía necesario para satisfacer la demanda de la vivienda y sus emisiones de CO2, en un uso normal. Las A (consumen menos, gastan de 35 a 45 euros al mes en suministros).

B (de 35 a 45 euros).

C (de 45 a 54), menos que la media.

La D y E conforman el rango central (de 57 a 60; y de 60 a 66 euros).

Y superior a la media, están los inmuebles con F (de 66 a 75 euros).

Y con la G (mínimo de 80).

Apenas un 1% del total

Con todo, las viviendas de clase A en Castellón, las de mejor nota y con las que se ahorra muchísima energía, son minoría aún: suponen menos del 1% del total provincial (725 de las 108.044 certificadas); pero en la Comunitat ocurre algo similar (11.820, algo más del 1% sobre 949.232 certificadas).

En una clasificación por letras que recuerda a las de los electrodomésticos de bajo consumo, en lo alto del ránking de casas eficientes con los certificados A, B y C existen en Castellón 7.431, lo que supone un 55% más en un año, tras incorporarse 2.664. Con todo, en el parque residencial todavía quedan muchas por reforzar su aislamiento de ventanas, puertas, cubiertas, etc. En Castellón los D-E representan un aprobado justo y pertenecen el 66% de viviendas. con la F y G, son 28.123, un 26%, la cuarta parte del global.

Ayudas vigentes: pueblos de menos de 5.000 habitantes IVACE ofrece ayudas a fondo perdido --hasta el 31 de diciembre del 2023--para impulsar actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se apoyan medidas en fachadas, instalaciones térmicas e iluminación que conlleven una mejora de la calificación energética. Pueden acceder particulares, comunidades o empresas. Sello sostenible: más viviendas con el BREEAM Na Violant, de Xiob Grup, es el primer residencial sostenible acreditado por el prestigioso certificado internacional BREEAM en Castellón. Cuenta con aerotermia para agua caliente sanitaria (ahorro del 70%) y para climatización. El nuevo Lledó Village tendrá fotovoltaica en la cubierta e iluminación de la urbanización con detector crepuscular y apagado bizona, entre otras. Etiqueta energética: también en electrodomésticos Los electrodomésticos también se clasifican según su nivel de consumo. Medidas del Gobierno central Insta a los comercios a adaptar el cierre de sus puertas para ahorrar más energía.



Test para optimizar energía en hospitales o institutos con una 'app'

El IVACE junto con el resto de miembros de EnerAgen (asociación que engloba a 27 Agencias de Energía y organismos públicos de ámbito territorial con competencias en el ámbito de la energía,) y Red Eléctrica han desarrollado conjuntamente un dataHub para las administraciones públicas.

Fruto de esta iniciativa nace HubApp, una plataforma informática y neutral que permite a IVACE el acceso a la información de consumo horario eléctrico de más de 2.000 puntos de suministro (más de 550 GWh/anuales) en el ámbito de su gestión --como institutos, centros de salud, hospitales, centros de bienestar social, edificios administrativos, etc…-- posibilitando el análisis de dichos consumos para la toma de decisiones y la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Decisiones que se podrán adoptar «en los próximos meses» sobre los 312 puntos habilitados en edificios públicos de la provincia de Castellón, con un consumo a monitorizar de 62 GWh, el 11% de la Comunitat. Entre ellos, por ejemplo, 63 se ubican en hospitales y centros de salud; y 57, en institutos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios superiores de música.

Los análisis de este consumo permitirán decidir las inversiones más favorables a realizar en materia de ahorro, eficiencia energética y energías renovables; conocer el consumo de sectores productivos, municipios y áreas geográficas. Además, IVACE, junto con EnerAgen y REE están ya trabajando en ampliar la plataforma a instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, equipos de generación e información adicional de consumos.