Euforia desmedida: ¡4.000 'orelluts' en Murcia y entradas agotadas para el Castellón-Ibiza!

Ilusión absolutamente desbordada en el albinegrismo. Se trata de un euforia desmedida, nunca vista antes. Porque alrededor de 4.000 orelluts estarán este sábado, 4 de mayo del 2024,en el Real Murcia-Castellón, donde una victoria dejará el ascenso a expensas de otro triunfo... o de un pinchazo del Córdoba. Un desplazamiento de récord. Como de récord es que, a 10 días de recibir al Estadio Castalia al Ibiza, ahora mismo, no queden entradas disponibles.

En una temporada con desplazamientos tan largos y complicados (hasta cuatro extrapeninsulares), donde, aun así, siempre ha habido albinegros, el destino, junto a la espectacular trayectoria del equipo de Dick Schreuder, ha querido hacer del desplazamiento al Estadio Enrique Roca-Nueva Condomina algo inolvidable. No podrán celebrar la vuelta a Segunda, pero casi. La cercanía, el día y la hora, la estrecha relación entre ambas aficiones ayudan, pero nadie esperaba tamaño desembarco: aparte de las 3.216 localidades habilitadas por los pimentoneros en el sector visitante (restan un centenar), hay constancia de que aficionados del CD Castellón estarán mezclados entre los locales, por lo que la cifra final rondará los 4.000.

Todo ello a pesar de que el encuentro podrá verse no solo en la plataforma de pago FEF TV, sino en abierto gracias a À Punt.

Juanfran Roca

Atrás quedarán los alrededor de 3.000 que, hace 21 años, estuvieron también en La Condomina, en la vieja, en aquel traumático Ciudad de Murcia-Castellón en el que se escapó el ascenso a Segunda.

El dispositivo de la Fedpecas

La Fedpecas canalizará el desplazamiento de un buen número de ellos, a través de 11 autobuses. Por ello, pide a los que viajen, que estén este sábado a las 8.15 horas en la calle Huesca, que estará cerrada al tráfico para favorecer la movilidad. En cuanto a la animación, se repartirán globos o aplaudidores, además de pedir que se lleva la bufanda. Una vez en el estadio, se exhibirá la camiseta gigante.

Euforia desmedida: ¡4.000 'orelluts' en Murcia y entradas agotadas para el Castellón-Ibiza! / FEDPECAS

Cuestión de datos

El aforo del Enrique Roca es de 31.179 espectadores. Gracias al impulso de la afición albinegra, peligra el récord de público de la categoría, establecido hace unos días por Riazor: 29.079 en el Deportivo-Cultural Leonesa, superando los 28.828 del Deportivo-Castellón (ida de la primera eliminatoria por el ascenso, en junio del 2023).

Todo vendido ante el Ibiza

Diez días antes del Castellón-Ibiza (domingo 12 de mayo del 2024, al mediodía), no es posible adquirir ya una localidad. El club ha vendido todas las restantes, en menos de cinco horas. Por ello, los que no sean socios y todavía no la tengan, deberán esperar a que se pongan a la venta las que los abonados liberen, ya sea online o en taquillas.