Efectos de la sequía en Castellón: se seca una emblemática fuente y un pueblo no puede cumplir una tradición por primera vez en 200 años

La sequía que afecta a España se está convirtiendo en un serio problema para la agricultura de Castellón y hay varios municipios del interior que hace meses que se nutren de cubas para disponer de agua. Si recientemente Ares decretó la situación de emergencia hídrica, Xodos ha sido el último en levantar la voz de alarma, pues la fuente del pueblo ya se ha secado.

Si bien el agua procede de otro manantial y no está tratada, hasta ahora bajaba un hilito, que los vecinos utilizaban para regar las plantas o lavar los platos. Pero ahora, ya no. «Una muestra más de los tiempos complicados que nos esperan», lamenta el alcalde, Miguel Ferrer, que destaca que llevan desde Pascua del 2023 abasteciéndose para el consumo humano con camiones cisterna. «Llevamos dos inviernos muy complicados porque no ha nevado», matiza.

En este pueblo de l’Alcalatén viven todo el año unas 70 personas, pero en verano y, especialmente, durante las fiestas de agosto, la cifra se dispara a 500. Por ello, el primer edil confía en que el Consell cumpla su promesa y tras el verano construya de urgencia un pozo proyectado, valorado en 250.000 euros. «Ese es el presupuesto del municipio de un año, por lo que para nosotros es inviable asumirlo», dice.

La problemática es similar en otros pueblos, como la Jana, Benafigos, Costur, Morella o Traiguera.

Tradición centenaria

En el Alto Palancia, la sequía también ha impedido a Teresa cumplir con una tradición después de más de 200 años. El Ayuntamiento, presidido por Ernesto Pérez, y la comunidad de regantes adoptaron la decisión de no efectuar, por primera vez desde 1832, la tradicional suelta del agua, que celebran por la festividad de San Isidro, ya que el sistema del Palancia está en situación de emergencia ante esta coyuntura.

«Hace cinco meses que no llueve, no es adecuado», afirma Pérez.

Origen de la 'suelta del agua' de Teresa

El día 15 de mayo, Teresa celebra San Isidro. Una fiesta que viene celebrándose desde el siglo XIX, momento en que quedó garantizado el suministro de agua a la población con la construcción de la acequia de la Dehesa. Esta obra fue el resultado del reclamo de la población al administrador de la encomienda de Bejís, municipio al que en aquel entonces estaba vinculada Teresa.

La insistencia de la población consiguió el propósito, conmemorándose el 15 de mayo de cada año con una suelta del agua desde la acequia de la Dehesa, la cual corre durante todo el día por las calles de la villa acompañando la procesión que siempre se celebra, y organizándose una comida popular con la olla tradicional como plato principal.