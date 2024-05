Claman por una solución a la sequía en un pueblo del interior de Castellón: "No tenemos nada de agua"

La sequía que afecta seriamente a España se agudiza en el Mediterráneo. En Castellón hay varios municipios del interior de la provincia que hace meses que se nutren de camiones cubas para disponer de agua.

Uno de ellos es Ares del Maestrat. Desde hace años el Ayuntamiento está reclamando a las administraciones una inversión que supla esta carencia, sin que hasta la fecha la respuesta haya sido positiva. Su alcalde, José Luis Marqués, ya advirtió en febrero de la situación, que no ha mejorado en estos últimos meses.

De hecho, este sábado el municipio anunció que se ha declarado en situación de emergencia hídrica y pide la ayuda de la Generalitat para intentar subsanar esta delicada coyuntura.

Los datos son claros. Según la estación de Avamet en este pueblo del Alt Maestrat, en 2023 se registraron 381,8 mm frente a los 740,7 mm de 2022. Un descenso que se ha agravado en lo que va de 2024, pues suman apenas 56,4 mm.

Marqués lanza ahora un 'SOS' para solventar este preocupante problema. «No tenemos agua, ni una gota». «Nos estamos abasteciendo con cubas desde noviembre, a una media de dos cisternas al día con 15.000 litros cada uno, pero ahora que ha aumentado el turismo nos enfrentamos a un auténtico problemón este verano».

Imagen de una de los camiones cuba que abastecen de agua a Ares del Maestrat desde hace meses. / MEDITERRÁNEO

En el pueblo viven unas 60 personas durante todo el año, cifra que se eleva a 400 o 500 en temporada estival. Además, el hecho de que Ares haya sido uno de los pueblos protagonistas de las últimas ediciones de la Vuelta a España unido a que recientemente ha sido reconocido como segundo mejor «destino secreto» de Europa del 2024 (en un listado elaborado por la plataforma European Best Destinations) no ha hecho, sino, incrementar la cifra de visitantes.

«Estamos encantados de recibir a turistas, pero si no fuera por las cubas no podríamos abastecernos ni a nivel doméstico; el manantial está bajo mínimos y no tenemos pozos en el municipio», lamenta. Marqués incide en que el panorama es igual de preocupante «para 6 ó 7 familias del pueblo que viven de la ganadería, pues se están secando las balsas en las que beben los animales».

Panorámica de Ares del Maestrat. / TURISME COMUNITAT VALENCIANA

30.000 euros en cubas

Desde enero hasta mediados de abril el desembolso económico del consistorio por las cubas asciende a unos 30.000 euros. «El agua nos hace mucha falta y en julio y agosto no sé lo que haremos», añade el alcalde, que pide la colaboración de las administraciones superiores. La Diputación costea el 50% aproximadamente de las cubas.

En este sentido, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, anunció el pasado jueves, en una entrevista en la COPE, con motivo de la constitución del nuevo Consorcio Provincial de Aguas, que incrementarán hasta un millón de euros la partida de ayudas destinadas al abastecimiento de agua en los municipios que se ven obligados a la contratación de cubas y que han adquirido una cuba homologada para no dejar a nadie sin agua en un momento que pueda colapsar el servicio» como puede pasar en verano en el interior.