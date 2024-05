«Ni siquiera soñé algo así, es un momento que nunca olvidaré»

Murcia-Castellón, 2-3 y penalti en contra en el último segundo. Mientras sus compañeros protestan, usted se concentra.

En instantes así, prefiero alejarme e intentar que el lanzador sienta que estoy tranquilo. Transmitir confianza. En esta categoría sin VAR, ir a protestar algo que ni siquiera vi bien no tenía sentido. Hice lo que trato de hacer siempre en los penaltis: mantener la calma. Estaba confiado, tenía que ser el momento. En la temporada siempre hay momentos clave, en los que tienen que pasar cosas determinantes, y en el fondo sabía que era así, y tuve la suerte de que lo paré y hoy en día estamos celebrando.

A la hora decidir, ¿qué pesó más? ¿Análisis o intuición?

Carlos (Gómez, entrenador de porteros) prepara todas las semanas un vídeo con las acciones a balón parado. Me gusta mirarlo, sobre todo antes del partido para tenerlo fresco. Sabíamos que seis de los siete penaltis de Pedro León habían ido a la derecha y uno al medio. Pero claro, en ese momento piensas ‘te va a tirar un penalti Pedro León que las ha visto de todos los colores y ¿si cambia ahora y lo tira a la izquierda?’ Pero al final me dije, mira, a la derecha y que sea lo que Dios quiera, a tirarse con el alma y a pararlo.

¿Le ha dado ya las gracias a Iago Indias por el posterior despeje?

Por supuesto. Si no llega a ser por él... Aparte de pararlo quería que por favor el rechace no fuera gol, me habría dolido más. Si Iago no hubiese estado tan rápido, nos marcan. Y doy las gracias de que mis compañeros tuvieran confianza en que lo iba a parar. De lo que pasó después no me acuerdo. Solo que estaba feliz, quería correr, gritar y celebrar con mis compañeros y la gente que vino a apoyarnos.

¿Siempre se le dieron bien los penaltis? Este año sus números han sido muy buenos.

Qué va. Lo hablaba con mi padre estos días. De pequeño jugaba todos los partidos, en alevín o en infantil, y llegaba a los torneos y me quitaban para los penaltis. El último cambio era para que entrara mi compañero para ganar la tanda.

¿Cómo se hizo portero?

Yo en realidad era un proyecto de tenista. Mi padre era profesor de tenis y entrené en la federación valenciana. Pero un día me levanté y le dije que no quería jugar a tenis sino ser portero. No sé por qué, además ese día mi padre me había comprado una raqueta nueva. Entonces me llevó a un parque en Valencia, me empezó a chutar y vio que no los esquivaba, que iba a por el balón, y así comenzó todo. Igual a él le gustaba más el tenis, pero en el fondo lo que quería es que hiciese deporte, así que me apoyó siempre. Además vio que no se me daba mal.

Para parar penaltis no sé, pero ¿ese golpeo ya lo tenía de niño?

Fui portero desde el inicio, pero siempre se me dio bien jugar con el pie, con las dos piernas. De pequeño incluso metí un par de goles de campo a campo, y en el primer equipo tiraba hasta las faltas porque era el que más fuerte chutaba. Es una bendición para el fútbol actual. En la cantera del Valencia nos lo incidían mucho y lo potencié, y hasta hoy.

Castalia hace poco reclamó que lanzara un penalti...

Lo escuché y me hizo gracia. Al final es algo que decide el míster, pero yo estoy dispuesto.

Más allá del penalti de Murcia, su año ha sido extraordinario.

Ha sido una locura. Llegué al principio de todo y se vio que iba a ser difícil por la manera de jugar. El inicio en pretemporada no fue el mejor, pero el club me acogió con los brazos abiertos. Agradezco mucho que confiaran en mí. Nunca es fácil fichar a un portero que viene de un descenso. Luego ha venido todo rodado. Era un año clave en mi carrera, un gran paso, y por suerte ha salido redondo.

¿Cómo fue el fichaje?

Mi representante me comentó el interés y todo fue muy rápido. Me llamó Carlos, me presentó todo lo que iba a ser el proyecto, y me explicó que mis características eran clave para cómo quería jugar el míster. Me transmitió que iba a ser importante y me convenció enseguida.

¿En qué cree que ha mejorado más esta temporada?

Lo más importante, mi preocupación, era la toma de decisión. Decidir si salir, si quedarme, si salir y despejar, si salir y quedarme el balón... Creo que he ganado mucha confianza y he mejorado mucho en eso, en las salidas, tanto por arriba como fuera del área. Me considero un portero completo y he potenciado todo: uno contra uno, el juego con el pie... Siempre se puede mejorar y si te rodeas de gente con mucho nivel, todavía más.

¿Cómo influye el estilo de juego en su entrenamiento?

Nos hemos tenido que adaptar todos. En un portero, la costumbre no es lo que exige este estilo: ir a medio campo, tener que recuperar posición... Hemos trabajado mucho la velocidad, la resistencia, distancias largas, recolocarnos en la portería desde una mala posición...

Gonzalo Crettaz, en el centro de entrenamiento de Orpesa. / Gabriel Utiel

Impresiona la respuesta a la derrota ante el Córdoba: siete victorias consecutivas.

El equipo ha demostrado todo el año una gran fortaleza mental. Desde el día 1, el míster nos inculcó una mentalidad ganadora, nos insistió en que si nosotros hacemos las cosas que entrenamos, es muy difícil ganarnos. Después del Córdoba nos recordaron que los primeros éramos nosotros, que nadie nos había regalado nada, que no era casualidad. Fue un punto de inflexión positivo. Nos aislamos un poco de todo, reforzamos la confianza y hemos tenido la mejor racha de la temporada.

¿Cómo ve el futuro?

Lo veo muy esperanzador y muy albinegro. Tengo otro año de contrato y me gustaría quedarme más años. Es un proyecto muy serio. No puedo estar en mejor sitio. El año que viene será espectacular, en una Segunda como muy pocas veces ha sido, con clubs así de históricos.

¿Es consciente de que la parada de Gonzalo siempre se recordará?

Creo que aún no he asimilado la magnitud que ha podido tener. Solo puedo estar agradecido. Es algo que ni siquiera alcanzas a soñar, a imaginar algo así. No encuentro otra manera de agradecerlo que decir lo orgulloso y feliz que estoy por cómo se ha dado todo. Ha sido año increíble en todos los sentidos, en victorias, en trabajo... Más allá del final, el año entero lo voy a recordar siempre y va a quedar marcado en toda mi vida.

