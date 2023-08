Circular con el carné de conducir caducado conlleva una sanción de 200 euros. Y no importa si lleva un día caducado, un año o diez. La sanción es la misma y se considera una infracción grave, aunque no conlleva pérdida de puntos. La Dirección General de Tráfico (DGT) no avisa de la necesidad de renovar el carné de conducir cuando se acerca la fecha, ya que es obligación del usuario. Si desea seguir conduciendo debe tramitar la renovación del permiso. Según datos de la DGT, el porcentaje de conductores españoles que circulan con el permiso caducado se sitúa en la actualidad entre un 10 y un 15 por ciento.

Sin embargo, cuando se realiza la renovación de la licencia, la DGT expide una autorización temporal para poder conducir mientras el carné físico llega por correo ordinario. Hace un mes, la DGT decidió ampliar el tiempo de validez de este certificado provisional de 90 a 180 días (de tres a seis meses), ya que hay retrasos en la entrega del documento e, incluso, licencias que no llegan nunca. Fuentes de la DGT afirman que los retrasos o las pérdidas de los permisos físicos «no son la norma sino la excepción», pero que, aún así, han decidido ampliar el plazo del permiso temporal hasta los 6 meses para evitar reclamaciones y perjuicios al usuario, ya que son conocedores de que los atrasos en la entrega del documento son una realidad. Y no haber recibido en el buzón de casa el documento en tiempo y forma no excluye de una posible sanción si uno conduce el vehículo sin el carné físico en vigor o con el certificado temporal fuera de plazo. Reclamar o (re) pagar las tasas Aun así, desde las empresas que realizan los certificados médicos y tramitan 'online' la renovación de los permisos afirman que los retrasos y pérdidas «son bastante habituales» y que, por ese mismo motivo, «le decimos al usuario que si un mes o unas semanas antes de que finalice el plazo de la autorización temporal no han recibido el permiso físico por correo en sus casas, deben avisarnos para que se lo podamos reclamar a la Dirección General de Tráfico, porque si pasa tiempo y no lo hemos hecho puede darse el caso de que el usuario tenga que pagar, de nuevo, las tasas por pedir el duplicado de un documento que nunca le llegó pero que ya no puede demostrar que es así». Y es que si la reclamación se realiza cuando el resguardo está caducado, la DGT obliga a pagar las tasas de nuevo al solicitar un duplicado. Así consta en los carteles informativos que figuran en algunas de las empresas encargadas de realizar los certificados médicosa. «Aviso importante: el resguardo provisional que les entregamos es válido durante tres meses, tiempo en el que la DGT le envía a su domicilio el original. Si una semana antes de la caducidad del resguardo no han recibido el original, pónganse en contacto con nosotros para reclamarlo, ya que Tráfico está volviendo a cobrar la tasa en la expedición de los duplicados no reclamados antes de la caducidad del provisional», reza el cartel. Ahora, sin embargo, ese plazo provisional ya es de seis meses. Fuentes de la DGT, sin embargo, aseguraron desconocer el motivo de la demora o pérdida en la entrega de las licencias ya que el documento «lo emite y envía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por tratarse de un documento de alta seguridad y avanzada tecnología». Sin embargo, se envía por correo ordinario y no por correo certificado a pesar de la importancia del documento. Según las informaciones oficiales, «se tarda un mes y medio en fabricar la tarjeta física con el permiso definitivo». La DGT abre el melón: ¿se retira el carné de conducir a los mayores de 65 años? Sanción y adiós al seguro Conducir con el carné de conducir caducado no solo supone una sanción económica. También se puede llegar a considerar como delito, lo que implica una multa de 12 a 24 meses, con pena de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, si ocurre algún accidente o percance con el vehículo es posible que la aseguradora niegue la reparación de tu coche, incluso si está a todo riesgo. Si hay daños a un tercero, la aseguradora será la que pagará los daños, pero luego los reclamará. Y es que las compañías aseguradoras no se hacen responsable de los daños ocasionados si se conduce bajo los efectos de las drogas o el alcohol y si se conduce sin la ITV en regla o con el carné de conducir caducado.