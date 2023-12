El camino hacia el relevo en el PSPV: Quien es quien en Castellón

El secretario provincial del PSPV en Castellón y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, lidera el partido tras vencer a su predecesor Ernest Blanch, en un duro pulso. Falomir contó con el beneplácito implícito de Ximo Puig, lo que no restó dureza a la competición para hacerse con el cargo orgánico. Uno de los ejes de su trabajo ha sido, y continúa como norte, el de acercar a su ejecutiva a cargos que habían formado parte del equipo más estrecho de Blanch. Es el caso de las exalcaldesas de Almassora y Orpesa, Merche Galí y María Jiménez, pero también de Ruth Sanz, de Càlig o Rocío Ibáñez, de Altura. En un contexto en que los militantes oscilan entre los que están a la espera de ver cómo se desarrollan los próximos meses y los que toman posiciones, la de Falomir y su ejecutiva estaría clara, con Ximo Puig.

La exalcaldesa de Castelló, senadora, integrante de la dirección del grupo socialista en la Cámara Alta y miembro de la cúpula federal del PSOE, es la persona de mayor confianza de Pedro Sánchez en la provincia. Ante las expectativas de sucesión en el PSPV, Amparo Marco mantendría una posición claramente alejada de la del secretario general de País, Ximo Puig, a quien nadie piensa que pueda llegar a apoyar, ni a su persona si, contra los pronósticos, llegara a postularse para la reelección ni para un eventual delfín como podrían ser Diana Morant o Pilar Bernabé. Marco cuenta con el respaldo en la capital de la corriente Soca. Su grupo, que arrastraría a unos 150 militantes, podría apoyar la opción del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. En todo caso, Marco siempre estará a lo que diga Sánchez.

Germán Renau

El secretario general del PSPV en la capital compitió con Amparo Marco y ganó su lista a las municipales en la asamblea local por la mínima, pero no sirvió porque al final la ejecutiva federal avaló la candidatura de la exalcaldesa. Pese a la postura contrapuesta a la de Marco, Germán Renau podría acabar en el mismo barco que la senadora en el proceso de elección de los nuevos órganos de gobierno del PSPV en la Comunitat. Renau es el principal activo de Fernández Bielsa en Castellón junto al histórico Alexis Barrios. En cuanto a los apoyos de los que dispone el también exdiputado en Madrid, contaría, además de con su grupo de la capital de la Plana y algo más centrado en la comarca del Alto Palancia, en un entorno global de un alrededor de 100 militantes con derecho a voto.

Ernest Blanch

Exsecretario general del PSPV en la provincia de Castellón y diputado autonómico, este último cargo en virtud de la decisión de Ximo Puig de colocarle de nuevo en puestos de salida, Ernest Blanch perdió la batalla orgánica con Samuel Falomir, bendecido por Puig, pero seguiría contando como un respaldo para el morellano, siempre a la sombra de Francesc Colomer y Mª José Salvador, aunque su posición no es completamente clara. Entre otras razones, las dudas surgen al mirar la vista atrás y comprobar que se ha apoyado en no pocas ocasiones en Amparo Marco e incluso en Germán Renau, de los que no se espera un voto positivo a favor de Ximo Puig. En cualquier caso, Blanch conservaría su influencia sobre un grupo ya no tan numeroso de militantes socialistas en el territorio castellonense.

Francesc Colomer

Tras perder el PSPV la Generalitat en las últimas elecciones, Ximo Puig le ofreció a Francesc Colomer su actual puesto de asesor en el grupo socialista en les Corts. La influencia del benicense, junto a la de la diputada María José Salvador, en la vida orgánica del PSPV se mantiene vigente. El que fue alcalde de Benicàssim retó en su día a Puig al no incluirle en unas listas autonómicas que la ejecutiva de País rechazó. Perdió ese pulso desde su condición de secretario provincial del PSPV, pero ello no supuso un enfrentamiento duradero con el morellano, que lo recuperó para ser fugazmente presidente de Les Corts y secretario autonómico de Turismo en el Botànic. No se espera que dé la espalda a Puig en un proceso de relevo en el partido, mientras mantiene su influencia sobre Blanch.

El alcalde de Vila-real, la segunda ciudad en importancia en Castellón, es uno de los cargos que puede jugar algún papel por la influencia que ejerce en varios de los alcaldes importantes de la provincia. Tradicionalmente su agrupación de Vila-real ha repartido sus apoyos entre más de uno de los candidatos a cualquier congreso. En cualquier caso, en una provincia dividida entre los socialistas que respaldarían a Puig o a sus delfines en el proceso, que suponen una mayoría moderada, y quienes lo harían a otro candidato -ahora Fernández Bielsa sería la apuesta por contraposición y por la lejanía del alicantino Alejandro Soler-, José Benlloch estaría del lado del actual líder del PSPV. Queda mucho partido antes de que se convoque el próximo congreso de País y haya más cartas sobre la mesa.