Una de cada cuatro consultas en atención primaria se hace ya por vía telefónica. Este tipo de servicio era residual antes de la irrupción del covid, pero tomó el vuelo en pandemia y el tirón se mantuvo durante el año pasado.

Por ejemplo, si en el 2019 las consultas telefónicas representaban menos del 1% del total, en el último año suman un 25%. En términos absolutos se ha pasado de 32.688 a 1.185.753 en la provincia de Castellón, según se desprende de las memorias anuales de gestión de la Conselleria de Sanitat. No obstante, sí es cierto que el porcentaje ha bajado ligeramente respecto al año anterior (pasando del 30% al 25%), ver cuadro adjunto.

El propio paciente puede solicitar, cuando pide cita previa, qué tipo de atención recibir. La telefónica puede resultar más conveniente por razones laborales o por no poder desplazarse al centro de salud para trámites como comentar los resultados de una prueba. Además, las mismas contribuyen a aliviar la presión asistencial.

Videollamada

El número de consultas en Primaria bajó ligeramente en los 12 últimos meses según los datos dados a conocer por Sanitat respecto del 2021, aunque siguió por encima del nivel precovid. Así, en 2022 se atendieron 4,696 millones de visitas en Castellón, un 14% menos que en el ejercicio anterior. En cambio, por videollamada se pueden contar con los dedos de la mano, y fueron solamente tres o cuatro en los dos últimos años.

Visitas a domicilio

Mientras, las visitas a domicilio registraron el nivel más bajo desde 2019, con 138.949, cuando llegaron a alcanzar las 330.872 en 2020, en el peor azote del coronavirus. Por término medio, la tasa de frecuentación por paciente se sitúa entre las 10 visitas por persona de Vinaròs o La Plana y las 8,7 del departamento de Castellón.

"No pueden convertirse en método dianóstico"

Desde el sindicato CSIF consideraron que las visitas telefónicas son necesarias porque además de tener una gran utilidad a la hora de reducir esperas son consecuencia de una demanda de la población. Sin embargo, «hay que tener en cuenta que estas consultas han de basarse en situaciones administrativas como son la solicitud de resultados de pruebas analíticas o la repetición de recetas. Nunca deben convertirse en un método diagnóstico», especificaron.

En ello coincidió el presidente autonómico del Sindicato Médico CESM, Ángel Calvente, quien explica que «puede tener utilidad pero no debe sustituir a la atención presencial y hay que seleccionar bien para qué se usa y dotar de la tecnología necesaria». «Desde el punto de vista de un médico es importante el poder ver al paciente, cuando haya que hacer un diagnóstico o evaluarlo. A veces lo que el usuario te cuenta no se ajusta a lo que interpretaría el médico si lo viera y en consulta se le puede tomar el pulso, tensión frecuencia cardiaca, auscultar, etc, para el diagnóstico». Además, agregó, que la llamada telefónica puede servir para trámites administrativos y tiene la pega que, en ocasiones, hay que llamarle varias veces porque el paciente no lo coge o bien está ocupado.

Transporte y seguridad para las visitas a domicilio

En cuanto a las visitas a domicilio, desde CSIF señalaron que quizá es cierto que se ha reducido la demanda. No obstante, indicaron, que puede estar relacionado con el hecho de que tras la pandemia, los consultorios y centros de salud también han incrementado de manera notable su actividad asistencial. Mientras, Calvente, desde el CESM, sostuvo que los médicos siguen reclamando transporte y seguridad para las visitas domiciliarias y no tienen la percepción de que hayan descendido estas. «En Alicante una sentencia obliga a la Conselleria a poner un vehículo con conductor para los avisos domiciliarios. En la Comunitat se facilitaron coches sin conductor pero no en todos los centros de salud», recordó.