El Auditori i Palau de Congresos de Castelló acogió este miércoles el salón de orientación universitaria Unitour, que reunió la oferta formativa de 30 universidades y centros de estudios y al que asistieron alrededor de 700 alumnos de primero y segundo de Bachillerato.

La oferta de la UJI

Entre los estands más visitados se situó el de la Universitat Jaume I de Castellón. «Se interesan por Ciencias de la Salud, sobre todo Medicina, las ingenierías, especialmente Tecnologías Industriales, la nueva titulación de Marketing Digital, así como Bioquímica», explicó Silvia Bellmunt, desde la Jaume I. Notas de corte y las ponderaciones centraban muchas de las consultas realizadas.

Cardenal Herrera CEU

Mientras, la Universidad Cardenal Herrera informaba sobre los grados, vías de acceso y las becas. «Este año se interesan sobre todo por Salud (Medicina), Arquitectura y Diseño, Empresa y los dobles grados», señalaba Victoria Malea desde el estand. Esta universidad tiene sedes en Castelló, Elx y Alfara del Patriarca (Valencia).

Objetivo: asesorar

Rocío Argudo, desde Unitour, indicó que el objetivo de la cita es asesorar sobre las diferentes opciones formativas en Castellón y fuera, así como informar sobre financiación, becas... ¿Su consejo? Escoger lo que te gusta e intentar ir a curso por año. Según una encuesta de Unitour, el 53% de los alumnos escogen su carrera por vocación. Entre los estudiantes, los había que lo tenían claro, como Neus Gómez, que quiere cursar «Magisterio en la UJI si me da la nota» o Mar Lluís, que quiere hacer Derecho en la Universidad de Comillas; o Carla Gimeno y Claudia Morte, que apuestan por Arquitectura o Diseño de Interiores. No obstante, los hay como María López que aún no lo tiene decidido.

Inteligencia Artificial

Entre los centros formativos estaba U-tad, que ofrece el grado de Ingeniería de Software o el doble grado de esta especialidad con Matemática o Física Computacional, a cursar en cinco años, que trabaja ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad o realidad virtual, con 100% de ocupación. Esta Escuela Universitaria, con sede en Madrid, está especializada en Arte Digital y Tecnología. Su oferta incluye títulos relacionados con Arte y Diseño de Videojuegos. En este ámbito se ofrece el Grado en Diseño de Productos Interactivos y el Grado en Ingeniería del Software. Además, oferta un grado nuevo de ADE de Creación de Empresas de Entretenimiento Digital. "Si quieres trabajar en Netfli, tienes que estudiar esto", señalaba Patricia Frígols. Este centro ofrece grados, posgrados, títulos propios y ciclos formativos de grado superio.

Escuela de Pilotos

Otro estand con muchas visitas fue la escuela de pilotos BAA. Esta escuela ofrece cursos para la obtención de la licencia de piloto comercial. Los requisitos de acceso son el Bachillerato, superar el proceso de admisión y el reconocimiento médico de clase 1. "Hoy hay más demanda de pilotos que oferta", explica Víctor Villalba, responsable del estand. En este caso, el inglés es fundamental, ya que la comunicación con la torre de control se hace en este idioma y se interactúa con pilotos de diferentes países.

Un 25% de abandono

La orientación universitaria es importante para evitar el abandono. Según el último estudio ‘Datos y cifras del Sistema Universitario Español’ del Ministerio de Educación, el 24,7% de los estudiantes de la Comunidad Valenciana abandona sus estudios de grado en el primer año, y un 10,8% se cambia de titulación en ese mismo curso.