¿Postureo o satisfacción personal? Las claves por las que se elige un Estrella Michelin

La clientela recomienda un restaurante con estrella Michelin porque ha disfrutado de la experiencia y no tanto porque quiera conseguir likes. Así lo refleja un estudio de la Jaume I de Castelló y de la Universitat de Lleida publicado en International Journal of Gastronomy and Food Science.

Para el análisis se realizaron 1.500 encuestas a clientes que, en los dos últimos años, habían visitado restaurantes españoles incluidos en la Guía Michelin ubicados fuera de la ciudad de residencia o a las afueras, respetando un radio de 50 kilómetros.

La investigación ha intentado determinar si realmente la clientela disfruta de sus experiencias gastronómicas, o si visitan los restaurantes Michelin para ganar estatus y aceptación en redes sociales. El estudio demuestra que la popularidad del chef o la chef y las técnicas innovadoras son las dos causas que más han elevado la satisfacción de los clientes y, por tanto, el rendimiento del local. También destacan las cifras que afirman que los clientes con menores niveles de ingresos, y que por tanto hacen un mayor esfuerzo para ir al restaurante, recomiendan más el destino.

Los clientes, el mejor reclamo

Estos resultados apoyan la teoría de que la clientela busca sentir satisfacción durante la experiencia y que el estatus y la aceptación de los demás no son las razones principales de la visita. De esta manera, y gracias a las recomendaciones de un público satisfecho, el restaurante consigue ser un foco de atracción turístico de gran consideración. Además, el rol de la clientela también ha experimentado cambios, pasando ahora a ser parte del proceso de promoción gracias a sus críticas, recomendaciones y publicaciones en redes.

El investigador ha enfatizado que las visitas a restaurantes de lujo benefician al destino y que estos pueden convertirse en un elemento dominante en la planificación estratégica del destino turístico.