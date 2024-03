Estos son los 'bisiestos' de Castellón: ¿cómo es cumplir años cada cuatro?

Hoy es 29 de febrero. En Castellón y en todo el mundo nacerán bebés tocados por la magia del calendario. Año bisiesto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza a 355 personas residentes en la provincia de Castellón que solo pueden celebrar su cumpleaños oficial, en la fecha exacta, cada cuatro años , cuando por fin regresa el 29 de febrero. Son datos extraídos del Padrón continuo (2023) que incluyen la población censada en la provincia y nacida justo en esa singular fecha, independientemente de la residencia de la madre.

Son más las mujeres que cumplen años ese día, 186 censadas; que los hombres, 169. Constan singularidades como que todavía queda una persona centenaria en Castellón (nacida en 1924, un 29F). O el baby boom de los bisiestos, que coincidió con un ejercicio de mucha natalidad, como el 1976, con la cifra máxima de ciudadanos /as bisiestas en Castellón un 29F, un total de 30.

Yohana, la bebé nació este 29 de febrero del 2024, bisiesto, en Castelló

Joana y Antonio, con su hija Yohana, que ha nacido este 29 de febrero en el Hospital General de Castelló, en año bisiesto. / Mediterráneo

Poco antes de las 3.00 horas de la madrugada de este 29 de febrero del 2024 nacía Yohana Dual Hernández en el Hospital General de Castelló . La providencia ha querido que nazca en año bisiesto. Su cumpleaños será siempre el 29F, fecha que llegará cada cuatro. Cumplirá su primer añito oficial el 29 de febrero del 2028 --cuando tenga cuatro de vida--.

Su madre Joana y su padre Antonio residen en la capital de la Plana y expresan a Mediterráneo como se sienten: "Estamos contentos. Una alegría increíble. Nos da igual que haya nacido en 29 de febrero. Cuando lleguen los años malos lo celebraremos un día antes --28 de febrero-- y ya está".

La niña ha pesado 2.940 kilos y ha medido 40 y pocos centímetros, según detallaron sus progenitores.

En primera persona: Mª Dolores y Stelliam

Mª Dolores ( Burriana ): "Nacer el 29 de febrero puede parecer que es un día más del calendario, pero no, hay años en los que cuando buscas el día de tu cumpleaños simplemente no está"

Nació un 29 de febrero del año 1976. María Dolores nos explica sus vivencias en torno a la singularidad de nacer en año bisiesto. "Para alguien que puede decir qué día de la semana puede celebrar su cumpleaños esto no es algo que pueda llegar a entender. Pero para mí, no tener el día, no ver el número en el mes, es como que falta algo. A pesar de eso, es un día bonito para cumplir años, el año que es bisiesto siempre se celebra con más entusiasmo", reflexiona.

Cuando no es bisiesto, Mª Dolores celebra su cumpleaños el día 28. "Esta es una pregunta que me suelen hacer muchas veces. Me gusta pensar que nací en febrero, que es mi mes, y que entre el 29 de febrero y el 28 del siguiente año hay 365 días, un año completo", afirma.

Como anécdota, pone este ejemplo: "Puedo contar que hay veces que cuando me preguntan la fecha de nacimiento y digo el día, me suelen contestar, ¿en serio y cuantos años tienes entonces?". "El último año bisiesto antes del 2024 fue el de la pandemia, no lo pude celebrar con mi familia y mis amigas por el confinamiento, han tendido que pasar 4 años más para volver a tener un 29, aunque cada año celebre y cumpla años, estos son escasos y hay que disfrutarlos", añade.

Hoy cumple 48 años, oficialmente ¡12 años!

Stelliam (Castelló): "Nací un 29 de febrero en Bucarest pero en el certificado de nacimiento me apuntaron el 1 de marzo"

Stelliam nació un 29 de febrero, en el año 1960, en Bucarest. Actualmente reside en Castelló. / Mediterráneo

Rumanía pero reside en Castellón desde hace 24 años, afincado en la capital de la Plana desde el año 2000. Nos relata que nació un 29 de febrero de 1960 en Bucarest, "pero en el certificado de nacimiento lo registradoron con la fecha del 1 de marzo". Se muestra contento porque este 2024, por fin, "voy a celebrarlo el día 29. En los años que no son bisiestos lo celebro el 1 de marzo. Pero me gusta más cuando llega la fecha de verdad, como este año, lo vivo con "Más ganas".¿Cómo va a festejarlo? "Pues en casi, sin hacer mucho ruido, con una cena tranquila, con toda mi familia", concluye .

Hoy cumple 64 años , oficialmente, serían ¡16 años!

Otros datos proporcionados por el INE a Mediterráneo hacen referencia a todos los nacidos el 29 de febrero que constan en el censo de la provincia como nacidos de madre castellonense. Son estos:

