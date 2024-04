Policía Local de 17 municipios de Castellón vigila ya a víctimas de violencia de género

En Castelló, 11 agentes de la Policía Local conforman el grupo especializado en violencia de género, la llamada unidad VioGén, que se encarga de vigilar y proteger 150 mujeres cada año. Es solo el botón de muestra de un sistema de seguimiento policial a víctimas de malos tratos del Ministerio del Interior, que, en toda la provincia, engloba a 17 municipios, con el denominador común de superar los 5.000 habitantes, y con casos activos, en una lacra que no se reduce, y que, en el 2023 superan los 4.256 delitos, según los datos del último informe ministerial.

Entre ellos destacan el asesinato de Nicola Lupu, una enfermera de origen rumano asesinada a puñaladas por su novio, que se suicidó tras perpetrar el crimen; o los 2.473 delitos de lesiones y malos tratos, 1.479 quebrantamientos de condena o medidas cautelares y seis delitos contra la libertad sexual, entre otros.

¿Qué municipios son?

Los ayuntamientos de Alcalà de Xivert, l’Alcora, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Castelló, Moncofa, Nules, Onda, Orpesa, Peñíscola, Segorbe, la Vall d’Uixó, Vila-real y Vinaròs son 17 de los 736 municipios estatales que colaboran con sus agentes policiales y funcionarios en el trabajo que realizan en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Y es que, cuando un consistorio ingresa en VioGén asume competencias y obligaciones en la protección de víctimas de violencia machista y, para poder hacerlo, se le transfieren desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género unos recursos económicos que van en función del grado de responsabilidad asumido.

Plan de colaboración

Al firmar el acuerdo con un ayuntamiento, se establece qué tipo de colaboración se asume en la protección de las víctimas. Es decir, se reparte el trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y el consistorio -su policía local y sus funcionarios-. Y se fija el porcentaje de casos que cada uno puede controlar. Por ejemplo, en el caso de la capital, el reparto entre la Policía Local y la Nacional es del 50%.

En la provincia, según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior de marzo de este año, hay 10.861 víctimas de violencia de género, con 2.247 casos activos, la mayoría en la franja entre los 45 y 64 años, y con 41 menores de 18.

Funcionarios y agentes

Y aunque no todos los ayuntamientos que están presentes en el sistema disponen de policía local, sí pueden ofrecer funcionarios para asistir a las víctimas. Por ejemplo, para acompañarlas a interponer una denuncia, para cuidar de sus hijos mientras lo hace, etcétera. No obstante, que un municipio no esté en VioGén, como los 118 de Castellón que no están adscritos, no implica que las víctimas estén desprotegidas, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil asumen su protección con independencia de la participación o no del ayuntamiento.

VioGén persigue evaluar la probabilidad de reincidencia de un maltratador y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares con violencia contra sus madres. En él están integrados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía, sistema judicial y penitenciario.