Detrás de los gráficos de Netflix y del cojín que cautivó a Neymar, hay un enamorado de Castellón

La historia de Alejandro es una evidencia más de algo que aquí tenemos claro: Castellón es el mejor lugar del mundo para vivir.

Este venezolano, que cuenta con una gran trayectoria profesional, está afincado desde hace dos años en Benicàssim. En sus planes de vida nunca estuvo venir a vivir a la provincia, pero unos años viviendo en Barcelona le hicieron plantearse un cambio de aires con el objetivo de encontrar un mejor nivel de vida.

Su llegada a Benicàssim la propició una visita a los padres de su pareja, los cuales son castellonenses. Durante esa estancia decidió junto a su compañera de vida que la costa de Castellón era el lugar idóneo para sentarse y crear su hogar.

Teletrabajo desde Benicàssim

Con la decisión tomada, la situación laboral de Alejandro tuvo que adaptarse su nueva vida, y esto implicaba que ahora sus proyectos como diseñador gráfico, ilustrador y animador iban a realizar desde Benicàssim.

Su historial laboral es de un gran prestigio. Uno de sus primeros trabajos en Barcelona lo avalan, pues Alejandro es quien diseño la imagen del popular programa televisivo que años atrás rompió récords de audiencia: Salvados. Es decir, en los primeros pasos de Jordi Évole en televisión, Alejandro tuvo un papel muy importante por la imagen visual del exitoso programa.

Alejandro junto a Jordi Évole / Salvados

Más tarde también ha realizado trabajos de gran calado para Netflix, TV3 y La 2 entre otros. Ejemplo de ello son las aportaciones gráficas en 'Bienvenidos a Edén'.

Ejemplo de los gráficos que realiza Alejandro para contenidos de Netflix / Archivo

Creador del cojín que cautivo a Neymar

La imaginación de Alejandro también se refleja en un proyecto paralelo que empezó junto a su pareja. Se trata del 'Cojín Jamón', un original souvenir que reproduce de forma muy realista una pata de jamón de tamaño natural en un almohadón achuchable.

Tal es el éxito de este cojín que llegó a las manos del futbolista brasileño Neymar quien lo utilizó durante uno de sus vuelos con el FC Barcelona.

Neymar bajando del avión del FC Barcelona con el 'Cojín jamón' / Sport

Además, también tuvo su gran acogida en programas de televisión como 'Sálvame' o 'Tu cara me suena' y, por supuesto, en tiendas de souvenirs situadas en puntos claves de la geografía española.

Su último proyecto: un libro infantil

Ahora, este castellonense de adopción se ha metido de lleno en un nuevo proyecto. Se trata de un libro infantil con ilustraciones realizadas por él que tiene como objetivo acercar la historia de la ópera a los más pequeños.

Alejandro no explica que: "La idea surgió tras trabajar para el programa 'This is Opera' para La 2. Esto sumado a la recién estrenada paternidad dio origen a la creación de una colección de libros ilustrados para niños contando las tramas de algunas de las óperas más populares".

'El barbero de Sevilla' es el primero de estos libros que saldrá publicado con el apoyo del Grupo editorial Sar Alejandría de Castellón y se presentará el próximo día 20 de abril en la Feria del libro de Benicàssim.