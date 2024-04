La Conselleria da el ‘ok’ a 12 plantas solares en Castellón y tramita otras 63

La tramitación de los proyectos de energías renovables en Castellón ha experimentado un empujón en los últimos seis meses, con 15 plantas solares desbloqueadas por la Generalitat --al pasar de 78 a 63 desde septiembre hasta marzo--, si bien todavía quedan pendientes de tramitar más de 60 (en concreto, 63), según el último informe actualizado y proporcionado por la Subdirección General de Energía y Minas dependiente de la Conselleria de Industria.

Por otro lado, la provincia castellonense cuenta ya con 84 solicitudes de plantas solares finalizadas: de ellas, 12 cuentan ya con todos los permisos para iniciar las obras (la autorización administrativa previa y la de construcción, pendiente por tanto de la decisión del promotor). Estas 12 se ubican en ocho municipios, que corresponden a proyectos previstos en las comarcas de la Plana Baixa, Plana Alta y Baix Maestrat, en: Alcalà de Xivert, Càlig, Benlloch, Vilanova d’Alcolea, Vall d’Alba, Sant Mateu, la Vall d’Uixó y Nules.

Desde la Generalitat, eso sí, han hecho hincapié en que se está avanzando en los plazos. Recordaron que en los últimos seis años, desde el ejercicio del 2018, en Castellón se han resuelto 84 expedientes, de los proyectos solicitados, que cuentan con una potencia de 704 Mw. Y dan más cifras: como el hecho de que desde 2020 se han puesto en marcha para su explotación 9 instalaciones fotovoltaicas en Castellón, con 30 Mw.

Pendientes de 733 megavatios más

En tramitación, en Castellón, quedan 63 expedientes de plantas solares, que suman 733 Mw. De estas, 4 son nuevas solicitudes que han entrado ante la Administración autonómica y están pendientes de ser admitidas a trámite. Otras 16 corresponden a otras ya admitidas, pero pendientes de ser sometidas a información pública. Hay cuatro más ya en fase de exposición al público que se han remitido a otros organismos para obtener los informes pertinentes, como puede ser la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Y hasta 28, el grupo más numeroso, son plantas solares cuyo proyecto está también pendiente de informes, pero no necesita, eso sí, de DIA, por las características de sus proyectos. Finalmente, son 11 los que tienen el veredicto de la DIA y solo les falta para poder iniciar las obras contar con la autorización previa y de construcción, con lo que están prácticamente muy cerca de la meta de lo que corresponde a la burocracia.

Valoraciones de Avaesen

Precisamente, el presidente de Avaesen (Asociación de empresas de energías renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana), Marcos Lacruz, incidió en que, aun cuando se han ido desbloqueando proyectos, es clave «la autorización administrativa de construcción, un poco el fin último del proceso antes de construirlo y conectarlo». «Desde Avaesen medimos el éxito de proyectos de fotovoltaica cuando están conectados a la red. O sea, cuando realmente producen», dijo.

Al respecto, Lacruz señaló que «de autorizaciones administrativas de construcción estamos viendo que se van publicando muy pocas. Aún mantenemos la esperanza de que el nuevo Consell lo agilice, estamos en interlocución y sabemos que les preocupa y están ultimando una nueva ley para que la situación mejore, si bien aún estamos percibiendo retrasos». Desde Avaesen reseñan que «la Comunitat está quedando retrasada respecto a otras que han acelerado para cumplir los hitos administrativos que marca el Ministerio. Y andamos bastante rezagados».

Como ejemplo, indicó que «en autonomías como Andalucía, Castilla la Mancha o Murcia estamos viendo que se tramitan proyectos de renovables antes de año y medio y muchas veces solo un año (antes de la construcción, se resuelve); y en la Comunitat se arrastran proyectos del 2019 sin resolver cuatro años después, ni autorización ni denegación». «El drama es no tener respuesta. Castellón además es una provincia muy demandante de energía, por la industria del azulejo. Y es descorazonador que pasan las semanas y meses y la situación no mejora. Le pido a la Administración un refuerzo de personal y una simplificación de procedimientos porque no tiene sentido la contante reevaluación y sometimiento a escrutinio de un proyecto ante varias Consellerias, más de una vez, porque esto eterniza plazos», citó.

Más datos: Nueva ley y primera piedra Conselleria ultima una ley que eliminará requisitos económicos al promotor, atajará la reevaluación exhaustiva; reforzará con personal externo; y digitalizará trámites, al activar una plataforma.

Sant Jordi tiene la planta fotovoltaica más grande de Comunitat y provincia: 42.600 paneles solares, de 23 Mw de potencia, energía para 8.500 hogares y 10.000 Tn menos de CO2/año.

