Los conductores de edad avanzada se duplican en 20 años en Castellón

El periodo de vigencia del carné de conducir B es de diez años hasta que el conductor/a cumple los 65. A partir de esa edad --en la que se circunscriben 54.340 castellonenses según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT)-, se renueva cada cinco. Un escenario que podría cambiar por una directiva de la Unión Europea (UE) que plantea acortar plazos.

Pendiente de las elecciones europeas

Si bien desde la DGT indicaron a Mediterráneo que, por ahora, «en España no hay ningún cambio normativo en este sentido desde 2009. Sí existe una directiva europea en trámite y ahora parada a la espera de las elecciones europeas. No sabemos si en la próxima legislatura se retomará en el punto en el que se dejó o se iniciará de nuevo».

Conductor. / José Navar

Más de 4.000 pasan de los 75 años

La tasa de conductores mayores de 65 años respecto al total (329.207 en el ejercicio 2023) supone en Castellón uno de cada diez, un 16%. Este censo ha ido en aumento en los últimos 20 años: en el 2004 había 21.914; y en el 2014, 35.721. En una década ha crecido un 52%; y en dos décadas, un 148% (se ha multiplicado por 2,5). Otro grupo que engloba a los más sénior, los mayores de 75 al volante, asciende a 4.257 personas en la provincia, el 5% del total.

Dentro del colectivo en edad de estar jubilado (en lo laboral), por encima de los 65, las diferencias por género se han ido acortando.

Radiografía de la conducción a edad avanzada en Castellón. / Mediterráneo

Las conductoras sénior van a más

Una mujer pasa junto a la fachada de un centro de reconocimiento médico para obtener permisos en Castelló. / KMY ROS

En el 2004 la tasa de conductores de esta edad sextuplicaba a las mujeres (18.000 frente a 3.000, un 85% frente a un 14%). Pero una década después las conductoras sénior suponían el 26%; y en el 2023, son casi el 40%. El porcentaje de mujeres ha aumentado en dos décadas en 23 puntos. A fecha de hoy, hay 34.000 hombres frente a 20.000 féminas de este grupo.

Desde otro punto de vista, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Fernando Alonso, expresó que el sector «no ve correcto limitar si alguien puede o no conducir por su edad, sino por su estado general. Con todo, en los centros de reconocimiento, sin generalizar, se podría ser más exigente. Tener acceso o más comunicación con el médico de cabecera. Pues en ocasiones se pregunta al conductor qué medicamentos toma -por si interfieren al volante-y no se puede saber si miente o no».

La conducción, en cifras 40% En los últimos 20 años las mujeres al volante han ido a más de apenas un 15% al 40%. 2022 Según la DGT, en el conjunto del Estado, hace dos años, el 27% de los fallecidos en accidente de tráfico eran mayores de 65 años. 30% La amaxofobia o miedo a la conducción la sufren un tercio de los españoles.

La reflexión de las autoescuelas: no renovar a la ligera

En esto coincide Alberto Rovira, al frente de Autoescuela Joaquín de Vila-real: «Estamos a favor de que la conducción sea lo más prolongada posible en cuanto a la edad. Pero en los exámenes psicotécnicos para renovar el permiso se necesitaría más rigor y poder tener acceso a los datos médicos.Pueden tener bien la coordinación, vista, oído, psicomotricidad y reflejos pero sufrir algún tipo de enfermedad que los incapacite y no dar ese dato al centro».

A cualquier edad, pero más a esa, existen desencadenantes de más riesgo de accidente, como «la distracción al volante, la fatiga de circular en grandes ciudades o por carreteras que desconocen; fármacos que ocasionen somnolencia y la capacidad motora».

Pasados los 80 uno mismo se autoimpone limitaciones al volante

¿Hasta qué edad se suele conducir? A veces no depende de un «no apto» en la revisión, sino que al rebasar los 80 años, «uno se lo autoimpone»: no se nota seguro al conducir de noche o en grandes ciudades, como València», indica Alonso. Se dan casos de familias que apuntan a clases a «los abuelos» porque no ven claro que puedan dañarse a sí mismos o a otros. Suelen tener vicios al volante y conducción poco eficiente, difícil de cambiar. Otra casuística es la de un viudo/a, con 65 o más años, decide hacer prácticas porque antes era su pareja quien conducía.

Testimonios de Castellón, anónimos pero en primera persona: «Me veo menos y solo conduzco el coche para ir al súper o la alquería. Al huerto son 2 km. pero en un día voy mañana y tarde» 95 años «Hace un año dejé de conducir. Iba al ambulatorio y al mercado. Mi coche son mis piernas» 82 años «No necesito gafas. Cojo el todoterreno para ir a Castelló o Vinaròs, y también para viajes largos: a Andorra, Lleida o Barcelona». 78 años

«El carné les da independencia y muchos lloran si lo ‘pierden’»

Equipo de profesionales del centro de reconocimiento médico Casalduch. / KMY ROS

Salud y seguridad al volante van de la mano. «Cuando les preguntamos qué pastillas toman habitualmente o si sufren una patología crónica...nos pueden mentir. A cualquier edad». Es un riesgo con el que se encuentran los médicos de los centros de reconocimiento donde se emiten los informes para el permiso de conducción. Y de partida no es obligatorio proporcionar un informe adicional del médico de cabecera. Pero sí hay facultativos que deciden hacerlo, por propio criterio, antes que renovar automáticamente, especialmente, a aquellos conductores/as de edad más avanzada.

Sin una edad límite

Teresa López, doctora en el centro de reconocimiento médico Certificados Casalduch, de Castelló, sostiene que «actualmente, no hay una edad límite para renovar el carné de conducir, cosa que a nivel personal me parece una barbaridad». «Cada facultativo, a nuestro criterio, --añade-- según vemos a esa persona le mandamos a su médico de cabecera para que les haga un informe y nos lo entregue. Generalmente, a partir de los 80 años, los vea bien, mejor o peor, intento pedirlo. Porque yo no les hago un seguimiento diario. Ellos saben qué patologías tienen y qué tipo de degenerativas pueden llegar a tener».

Teresa, médico, en las instalaciones de reconocimiento para renovar permisos. / KMY ROS

Asimismo, cuenta cómo a partir de 80 y 85 años «viene gente cuidadísima, mucho más que cualquier joven. Hacen más deporte y están más lúcidos que antaño. Pero a partir de 85 años, aún estando muy bien, no lo renuevo para más de un año. A esa edad, en ese tiempo puede pasar de todo. Hay quien con 90 años está estupendo pero son los menos». La pérdida del carné después de toda una vida puede conllevar un impacto emocional.

«Da pena porque muchos lloran porque no quieren perder el carné y depender tanto de los hijos. Usan el coche para llevar cada día a su mujer al médico o al hospital. O el agricultor que solo lo utiliza para ir de su casa al huerto, cerca, y ya no puede. A veces sí se da, pero con restricciones personalizadas: para un desplazamiento corto, solo de día y a cierta velocidad».

Enfermedades neurológicas

¿Qué tipo de dolencias incapacitantes son las que más se detectan a edad avanzada? «Las enfermedades neurológicas degenerativas sin duda. Solo con tener Parkinson o ELA no se puede dar el carné, máximo el primer año de diagnóstico y con informe del especialista. Si tienen algún problema cardíaco, pulmonar o diabetes, se puede renovar con restricciones concretas», dijo.

Detectar patologías en tiempo récord: "Se precisa un sexto sentido" «Tienes que tener un sexto sentido en el tiempo limitado que ves al conductor que viene a renovar el permiso; y decidir, a criterio de cada médico, si le pides un informe adicional», explica Teresa. «Si le renovamos y tiene un accidente y tenía una patología severa indicativa de que no podía conducir, los seguros revisan y la responsabilidad puede recaer en el médico y en el centro», manifiesta. «A partir de los 65 años se renueva solo para 5 a una persona sana o que toma medicación que no interfiere al volante. A un diabético, con informe médico favorable, se le reedita para 5 años, salvo si sufre hipoglucemias --lo que entraña riesgo--; o apneas o se ha operado de cataratas, en cuyo caso son 3», detalla.

