Un error en el trámite archiva la denuncia de un profesor de Castellón por una agresión LGTBIfóbica: "Quería que aprendieran lo que está mal"

"Tengo un sentimiento de abandono e inseguridad. ¿Si no nos ayuda la justicia, quién lo hará?". Miquel Àlvarez, de Castelló y profesor, denunció en el 2022 haber sido víctima de un presunto delito de odio y lesiones a raíz de una agresión LGTBIfóbica por parte de unos alumnos menores de edad en el IES Alfàbegues de Bètera, donde trabajaba, con empujones e insultos al haber retirado una bandera preconstitucional exhibida en el recreo solo un día después de que otros estudiantes lucieran banderas LGTBI, según describe a este diario.

Ahora, la Fiscalía de Menores le ha comunicado el archivo de las actuaciones, alegando la prescripción de los hechos al haber transcurrido más de un año, como establece la ley de Menores, pese a que la denuncia estaba inmersa en una tramitación sobre la que Miquel denuncia errores. "La funcionaria dejó mi caso en un cajón", sostiene Miquel.

"Que no vuelva a pasar"

Una situación sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirma que el asunto se remitió desde los Juzgados de Castellón a los de Llíria, partido judicial al que pertenece Bétera. Este último organismo lo trasladó luego a la Fiscalía de Menores de València al ser los denunciados menores de edad y en virtud de la Ley de Responsabilidad del Menor.

Con todo, el afectado lamenta que "lo que quería era que los alumnos aprendieran que está mal lo que hicieron para evitar nuevos casos, pero esto no se ha cumplido y algunos menores ahora pueden ser potenciales agresores". Una historia que quiere difundir, sobre todo, para que "no vuelva a pasar", ya no solo a él, sino a cualquier otra pesona.