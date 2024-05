Más de mil hogares vulnerables dejarán de cobrar esta ayuda a partir de junio en Castellón

La red pública de apoyo a familias vulnerables de Castellón, afectadas por la falta de empleo y con ingresos insuficientes, va a cambiar a partir del próximo 1 de junio. La reforma de las ayudas económicas para parados hará que desaparezca la Renta Activa de Inserción (RAI). Sus beneficiarios, unos 1.256 castellonenses, pasarán automáticamente a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Con cierta incertidumbre para la transición, a priori, los nuevos solicitantes solo podrán pedir el IMV y cumplir sus requisitos, distintos a los de la RAI (el importe medio mensual son 480 euros y se puede tramitar si estás en paro y ya no tienes derecho ni a prestación ni subsidio). El último dato del IMV en Castellón hace referencia a abril: 32.303 beneficiarios directos e indirectos acumulados desde el inicio del IMV en junio del 2020 hasta ahora. Del total, hay 17.174 adultos y 15.129 menores; y corresponden con 7.272 hogares -de estos que cobran la ayuda, 1.281 son monoparentales, en 3.896 viven menores de edad y en 2.095 no-. La media de edad de los titulares del IMV es de aproximadamente 45 años.

Comparativa en Castellón: RAI versus IMV RAI. 1.260 beneficiarios de abril (-1% en un mes; y +6% en un año), que cobran 480€ al mes. IMV. 7.272 hogares en abril, con una cuantía por cada uno de 465,57 euros; y por beneficiario (son 23.324) el importe es de 145,72 euros.

Las principales reacciones

En Castellón, desde el Colegio de Trabajadores Sociales (presidida por María José Pérez), «nos parece oportuno que se unifique en un único organismo la gestión de las prestaciones destinadas a subsidiar a familias vulnerables. En ese sentido, es adecuado que sea el IMV quien absorba la RAI, puesto que las cuantías son más elevadas y la finalidad es atender las necesidades de hogares con escasos recursos». «La RAI es una prestación muy residual, de escasa cuantía e importe fijo, que no garantiza ni unos ingresos mínimos de subsistencia (480 € al mes es muy bajo) ni estabilidad en el tiempo», indicaron. «Compartimos que, al fin, el Estado haya decidido asumir sus competencias en garantía de rentas en un único organismo, y que no sea competencia de Servicios Sociales, pues la nuestra es trabajar con las personas en lo relacional, y no proporcionar rentas. Reivindicamos que la profesión esté presente en el seguimiento del IMV, para que tenga un enfoque inclusivo para los destinatarios».

El responsable de UGT en Castellón, Francisco Sacacia, apuntó: «Si eliminan la RAI, si hay algo que el IMV no tiene contemplado habría que ampliarlo, para que ninguna persona o familia a la que le pudiera corresponder esta renta quede exenta de ayudas. Ambas vienen del Ministerio». Así, recordó que «el IMV se instituyó de alguna manera para gente que no cumplía los supuestos de la RAI. Consultaremos los detalles en la próxima junta con el INSS en Castellón».

Desde CCOO en Castellón, su secretario general Albert Fernández, remarcó que «en referencia a la RAI, las personas que no la están cobrando tendrán acceso a otro tipo de prestaciones con el cambio de normativa o podrán tener acceso al IMV». Pero vio crucial «revisar el IMV y sus condiciones de acceso, para cubrir a más gente. Pedimos que se actualizar al alza el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), clave para calcular el umbral de ingresos para acceder a ayudas, pues se ha perdido un 14% de poder adquisitivo en las prestaciones y se prevé llegar a un 17% este año». Este rotativo ha contactado con el Ministerio de Empleo y el de Inclusión Social para averiguar más detalles sobre la transición y los nuevos perceptores sin obtener respuesta.

Acceso limitado: Solo una de cada diez familias En España, el ingreso mínimo vital solo llega a una de cada diez familias vulnerables que por su situación económica lo precisan, un 12,2%, según denuncian la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncian la «excesiva burocracia» como una limitación a ese acceso a las ayudas.

En su informe hablan de ciertas comunidades autónomas como Navarra, donde el índice es más alto, con un 17,7%; o de otras como Asturias, con un 16,5%; frente a otras más bajas, como la Comunitat y Galicia, donde solo beneficia al 11%.

