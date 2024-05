L’Assemblea per Palestina desacampa a l’UJI després del diàleg amb el rectorat

L’Assemblea per Palestina de la Universitat Jaume I va decidir desconvocar l’acampada aquest dilluns en una concentració que reunia estudiants, professorat i associacions solidaritzades amb la causa. Així, per la nit es va procedir a desmuntar les tendes que havien ocupat el jardí de l’Àgora durant més de dues setmanes.

La decisió va estar marcada per la reunió que van mantindre amb el rectorat de la universitat pel matí. Ara bé, instants abans, el dia començà ple de tensió quan una quinzena d’estudiants va tractar d’accedir i detenir la sessió del Consell del Govern de l’UJI, perquè en l’agenda de la reunió «no constava cap qüestió relacionada amb l’acampada i les seues demandes», segons van explicar membres de l’Assemblea.

En la porta de l’edifici de rectorat, els efectius de seguretat de l’UJI van bloquejar l’entrada, produint-se segons l’estudiantat «manotades i empentes», i inclús «tirant a algun al terra».

"Cap intenció violenta"

«Van intentar identificar-nos i ens van amenaçar amb cridar a la policia», va relatar un dels membres de l’assemblea present. Així tot, alguns estudiants van aconseguir franquejar l’entrada, produint-se «un moment molt tens». «Hi havia companys plorant, no teníem cap intenció violenta», comentaren participants a l’acció. També el coordinador de l’acampada, Javier Toca, qualificà l’actuació dels efectius de seguretat de «desproporcionada i inacceptable en una universitat».

Mentre, l’UJI va justificar l’actuació de la seguretat del campus: «Les sessions del Consell del Govern no estan obertes a persones alienes», van apuntar. I a més, van reiterar el seu «compromís amb la llibertat, la justícia, la pau i la solidaritat com a principis rectors».

De fet, membres del Consell de Govern de la universitat, entre ells la rectora, Eva Alcón, van acceptar reunir-se després amb representants de l’Assemblea per Palestina. A la sessió es van trobar punts en comú, com ara el suport a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l’Orient Pròxim (UNRWA). Respecte a les crítiques per la relació amb el banc Santander, el vicerector Vicent Cervera es va «comprometre a crear un grup de treball per a incloure clàusules socials a l’hora de publicar nous concursos públics que excloguen la participació de la banca vinculada al conflicte», tal com va informar a un comunicat el moviment propalestina, que al contrari va incidir en la falta de reconeixement del genocidi.

A pesar de la desacampada, des de l’Assemblea asseguren que «l’activitat reivindicativa» continua i que sense la «pressió» no haguera estat possible la reunió.

