Falomir (PSPV Castelló) advertix que les dretes "són una amenaça" per a les polítiques contra el canvi climàtic a Europa

El PSPV de Castelló adverteix que les pròximes eleccions europees del 9 de juny són clau per a la lluita contra el canvi climàtic i ressalta que, en aquesta matèria, "no podem permetre'ns fer cap pas arrere". El secretari general provincial, Samuel Falomir, subratlla que la dreta i la ultradreta són "una amenaça total" perquè neguen l'existència d'una realitat que "ja patim en primera persona en forma de sequera, pluges torrencials puntuals, temporals marítims devastadors i onades de calor asfixiants". "És una realitat que només neguen els partits irresponsables i que tenen interessos econòmics darrere", afirma.

Falomir destaca que diumenge que ve "només existeix una opció per a salvar el planeta i és votar per una Europa progressista que aposte per la transició ecològica per a garantir un futur sostenible". "És això o una Europa grisa que desoeix els advertiments de la naturalesa i el sentir majoritari de la gent. Perquè ho sabem, no hi ha planeta b". "Amb el nostre vot al PSOE direm ben clar un 'no' als negacionistes del canvi climàtic per a impedir-los que es facen amb el govern europeu perquè seria letal per al futur immediat".

Una oportunitat de creixement

El dirigent socialista incideix que la lluita contra el canvi climàtic també representa una oportunitat de creixement econòmic sostenible i de creació d'ocupació. "Des d'Europa i el Govern d'Espanya ja estem treballant per a aconseguir una economia circular i climàticament neutra en 2050. Amb aquest canvi de model generem oportunitats industrials, millorem la nostra competitivitat, creem ocupació estable i reduïm les factures energètiques", explica Falomir.

"Aquest és el camí pel qual ha de continuar transitant Europa i només el PSOE i una majoria progressista en el Parlament Europeu poden garantir que continuem per eixa senda".

Les mesures del PSOE per a Europa

El PSOE presenta, entre altres mesures, en el seu programa electoral incentius per a l'agricultura de carboni, la reforma del mercat elèctric per a traslladar els baixos costos de les renovables a les factures, la posada en marxa d'un Pla Europeu de Desenvolupament de Xarxes i Millora de les Interconnexions, l'impuls de l'autoconsum i el dret a compartir energies renovables a través de comunitats energètiques. Així mateix, també s'advoca per una Llei d'Adaptació al Canvi Climàtic que minimitze els danys, l'aprovació del Reglament de Restauració de la Naturalesa i la presentació de l'Estratègia de Resiliència Hídrica.