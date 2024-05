L'UJI premia a José María Arquimbau, el Centre Dona 24 hores de Castelló i el Banc d'Aliments

La Universitat Jaume I ha lliurat les distincions extraordinàries al periodista José María Arquimbau, pel seu compromís sociocultural; al Centre Dona 24 hores de Castelló, per l’equitat de gènere, i al Banc d’Aliments de Castelló, pel seu compromís social. En l’acte, celebrat al Paranimf, també s’ha reconegut al personal tècnic de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) i al personal docent i investigador (PDI) que compleix 25 anys de servei a la Universitat, al nou personal jubilat i s’han lliurat els Premis d’Investigació al personal jove i el Premi de Divulgació Científica.

La rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha destacat que aquest acte suposa «un reconeixement a les persones que fan l’UJI i una reivindicació de valors que ens fan una millor universitat al servei de la societat». En aquest sentit, ha assenyalat que «en un moment en què es multipliquen els conflictes i les amenaces als valors democràtics, pot sonar utòpic aspirar a una societat més justa. Per això, ara més que mai cal reivindicar el compromís social i els principis ètics».

Pel que fa a les distincions extraordinàries de l’UJI, s’ha atorgat aquest reconeixement a José María Arquimbau, figura clau en la història de Castelló de les darreres dècades, mestre de periodistes, ciutadà compromès i un dels pilars dels inicis de la Universitat.

També ha rebut distinció extraordinària el Centre Dona 24 Hores de Castelló que, des de la seua creació en 1997, ofereix assistència integral i continuada a les víctimes de violència de gènere, des de l’àmbit psicològic, social i jurídic. I al Banc d’Aliments de Castelló, entitat sense ànim de lucre, es dedica a obtenir, distribuir i repartir aliments gratuïtament a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Altres distincions

D’altra banda, l’UJI ha distingit amb el pin d’argent al PTGAS i PDI que du 25 anys en actiu a la Universitat com a reconeixement al seu treball. Lourdes Chiva i Rosa María Rodríguez han sigut les encarregades d’intervindre en representació d’aquests col·lectius, respectivament. A més, el vicerector d’Investigació, Jesús Lancis, ha lliurat els Premis al Personal Investigador Jove a Agnes Sampietro (Arts i Humanitats), Lubertus Bijlsma (Ciències), María Lidón Moliner (Ciències Socials i Jurídiques) i Esther Castillo (Ciències de la Salut). També ha sigut premiat, Manuel Francisco Dolz (Enginyeria i Arquitectura). Per últim, Eva Alcón i Jesús Lancis han entregat el Premi de Divulgació Científica al grup WANT-Prevenció psicosocial i organitzacions saludables, recollit per la investigadora responsable, M. Luisa Salanova.