Marzà insta a blindar drets de persones LGTBI a Europa

El candidat de Compromís-Sumar a les eleccions europees, Vicent Marzà, va centrar la seua campanya per les eleccions del 9Jen els drets de les persones LGTBI, en afirmar que han retrocedit des del canvi de govern en la Generalitat i diversos ajuntaments de la província. Marzà va fer la seua reivindicació a Borriana, on es va produir la polèmica pel veto de Vox a pel·lícules com Barbie a la biblioteca municipal, on veu «amb preocupació com els moviments feminista i LGTBI+ s'han convertit en un nou enemic per a la internacional de l'odi i de la por que promouen les forces de dreta i extrema dreta globals, i que ací estan representats en el govern de Carlos Mazón, amb membres que neguen la violència de gènere i promouen l'odi» al col·lectiu.

"Ampliar drets"

Afirma que es treballarà «per a ampliar els drets, i promovent que la normativa elimine la prohibició de l'avortament en la legislació penal dels estats».

Una altra proposta és que la UE «garantisca l'acolliment de persones perseguides per la seua orientació o característiques sexuals, d'identitat o d'expressió de gènere, i s'impulsarà una normativa perquè el delicte de sexe no consentit. «No permetrem que PP i VOX en el Parlament Europeu ens facen retrocedir en drets i llibertats, com estem veient al Consell, Les Corts i també ací a Borriana», va concloure.