Actos durante todo el mes de marzo en Alcalà-Alcossebre para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha dado a conocer la programación que, desde la Concejalía de Igualdad, se ha preparado para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y, de esta forma, seguir visibilizando la lucha por la igualdad de género y por reivindicar los derechos sociales de las mujeres. La concejala de Igualdad, Desa Pitarch, ha destacado que “nuestro Ayuntamiento tiene un largo recorrido en esta conmemoración y siempre se ha buscado implicar al máximo número de personas en los distintos actos programados y este año seguimos con esta línea”.

El viernes 6 de marzo, tendrá lugar la Carrera Solidaria de la Mujer, con salida a las 17.00h desde la plaza de la Iglesia de Alcalà y lectura del Manifiesto. Al finalizar, se celebrará una Masterclass de ritmos latinos. La vertiente solidaria se obtiene con la venta de camisetas conmemorativas con la imagen escogida este año para ilustrar el cartel de la programación. Las camisetas, que tienen un coste de 5 euros, pueden adquirirse el mismo día de la prueba, en el estand situado en la misma plaza, o de forma anticipada, del 2 al 6 de marzo, en el Ayuntamiento de Alcalà y Oficinas Municipales de Alcossebre. Todo lo recaudado se destina a la Asociación local contra el cáncer.

El 8 de marzo tendrá lugar la VII Marcha Senderista de la Mujer entre los castillo de Pulpis y Xivert, con salida a las 7.30h desde el polideportivo de Santa Magdalena, en un acto organizado por el Parque Natural de la Serra d’Irta, con la colaboración de los Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis. Para participar es necesario inscribirse previamente llamando por teléfono a los Ayuntamientos o al Parque Natural.

El tradicional Viaje de la Mujer tendrá lugar el 11 de marzo, con visita a Vilafamés. Las inscripciones para participar se realizarán hasta el 6 de marzo en el Ayuntamiento de Alcalà y Oficinas Municipales de Alcossebre, con plazas limitadas y un importe de 25 euros.

Además, el 12 de marzo, a las 17.00h, en el CESAL de Alcossebre, tendrá lugar “El té de las cinco con las Mujeres Pi” en el que esta asociación expondrá su trayectoria y memoria de actividades. El 16 de marzo, también a las 17.00h en el CESAL de Alcossebre, “El café de las letras” será un espacio compartido moderado por la Asociación Mujeres Pi en el que se fomentará el debate y la reflexión sobre la igualdad de género.

Por otra parte, desde la concejalía de Igualdad se ha dado continuidad a la exposición fotográfica “Dones d’història” que el año pasado dio protagonismo a cincuenta mujeres de la localidad y a sus trayectoria vitales. Este año, la exposición dará voz e imagen a dieciséis mujeres que se dedican o se han dedicado a profesiones del ámbito sanitario.

Más iniciativas

Las iniciativas que se desarrollan a través de los centros educativos cobran un especial protagonismo, con el objetivo de fomentar la igualdad desde la infancia y la juventud, desde etapas iniciales como educación infantil hasta educación secundaria obligatoria. Los actos dan inicio el 2 y 3 de marzo, con el taller “Mecánicas invisibles, talento visible. Inventamos un futuro sin etiquetas” dirigido al alumnado de 4º de Primaria del CEIP Lo Campanar y CEIP La Mola e impartido por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I. El IES Serra d’Irta acogerá el programa “El malestar tiene género” dirigido a alumnado de 3º de ESO e impartido por la Fundación HARI. El 30 de marzo, el alumnado de Infantil 5 años aprenderá qué es la violencia de género a través del cuentacuentos “Arturo y Clementina”, una iniciativa del Centre Dona Sant Mateu. Finalmente, el V Concurso de Dibujo por la Igualdad, abierto al alumnado de Primaria, ESO, PAC, FBP y Bachillerato, dará a conocer sus ganadores el 26 de marzo, con entrega de premios en el Ayuntamiento.