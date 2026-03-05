Vila-real es posa ulleres morades i impulsa una programació transversal
Les propostes, que es desenvoluparan fins al 30 de març, són fruit del treball conjunt entre la regidoria i les entitats locals
Vila-real tornarà a posar-se les ulleres morades amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una programació que s’estendrà al llarg de tot el mes i que naix del treball conjunt entre la Regidoria d’Igualtat i les entitats locals. «El 8M ha de ser més que un acte aïllat, ha de ser el focus de la feina que es fa entre totes i per a totes, perquè la igualtat es construeix al carrer, als centres educatius i a cada espai de la ciutat, per això hem volgut una convocatòria oberta», va afirmar la regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, «perquè la mirada feminista ha de sumar totes les veus i totes les realitats».
La programació engloba activitats diverses que aborden la perspectiva feminista des de múltiples vessants. L’objectiu és incorporar la mirada violeta a totes les activitats i reforçar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat civil de Vila-real. «Volem un 8M que siga útil i transformador, que interpel·le i que acompanye, perquè la igualtat és una política pública i un compromís de ciutat», va indicar Fajardo.
Els actes centrals tindran lloc el diumenge 8 de març, amb la batucada Punkadeira, que eixirà a les 11.30 h des de la plaça Major, i la posterior lectura del Manifest 8M, a les 12.00 h. A més, amb motiu del 8M s’iniciaran les visites escolars del contacontes Amb V de Valentes, a càrrec de Rosabel Canós, Contaclown, adreçat a l’alumnat de 2n de primària. «És fonamental començar des de la infància, perquè educar en igualtat és la millor prevenció contra qualsevol forma de masclisme», va afirmar la regidora.
Inici de la programació
La programació arranca el 5 de març amb la VI Trobada de dones vinculades a comunitats de regants, al Sindicat de Regs de Vila-real. A més, la sala d’actes de la UNED Vila-real acollirà les Conferències Blanques sota el títol La UNED per la Igualtat: trobada entorn del 8M, amb la participació deles futbolistes del Villarreal CF, María Cienfuegos i Sara Medina; la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls; i la professora de Filosofia i investigadora Jessica Centelles.
L’11 de març tindrà lloc una nova sessió de l’Escola Municipal d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, amb la conferència Del silenci a la cura: camins col·lectius per a erradicar la violència obstètrica, a càrrec de Soledad Carregui, a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC).
El 13 de març, la Casa dels Mundina acollirà un taller de collage per a dones, organitzat per El Bressol, així com la conferència Parlem amb Merche Garcia sobre Dones divines al Museu del Prado, moderada per Emilia Arrufat. I ja el dilluns 23 de març, l’Auditori Municipal serà l’escenari de la presentació del pòdcast Amb veu de dona, dedicat a deu dones referents de Vila-real. A partir d’eixe mateix dia i fins al 30 de març, la Fundació Caixa Rural Vila-real acollirà l’exposició del II Certamen Artístic Joan Simó: el respecte i la tolerància entre sexes, organitzat per la Fundació Joan Simó i la Regidoria d’Igualtat, amb el lliurament de premis el 30 de març al Gran Casino. Amb aquesta iniciativa, Vila-real mostra el seu compromís amb la igualtat i la visibilització de les dones, promovent una celebració del 8M participativa, plural i compromesa amb la transformació social.
