El Consorci de Museus inicia las celebraciones del 775 aniversario de Castellón de la Plana con un 'videomapping' sobre la fachada del Ayuntamiento.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, inicia los actos conmemorativos del 775 aniversario de la fundación de la ciudad con la proyección de un espectáculo nocturno de ‘videomapping’ sobre la fachada del consistorio.

Los días 5 y 6 de septiembre, a partir de las 21.00 y las 21.30 horas respectivamente, la Plaza Mayor de la localidad acogerá la propuesta de arte visual en 3D creada por el artista valenciano Chema Siscar. La proyección recorrerá, mediante imágenes, animación y sonido, algunos de los momentos más representativos del Privilegi de Trasllat, documento firmado por el Rey Jaume I el 8 de septiembre de 1251.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha asegurado que el espectáculo de imagen y sonido que tendrá lugar “en el mismo corazón de la ciudad estará abierto a toda la ciudadanía”.

Asimismo, ha explicado que la intervención de Chema Siscar “desplegará en la fachada de la casa consistorial toda la magia, el simbolismo y la plasticidad de este hecho histórico, que ha forjado la identidad de la ciudad de Castellón de la Plana”.

A esta iniciativa se sumará la inauguración de la exposición ‘775. El Privilegi d’Existir’ el próximo 8 de septiembre, organizada por el Consorci de Museus y comisariada por el historiador Carles Senso, cuya apertura coincide con el día de la celebración de la efeméride.

La propuesta de arte visual en 3D ha sido creada por el artista valenciano Chema Siscar. / Consorci de Museus

Un recorrido visual por la historia

El artista valenciano Chema Siscar es conocido en ciudades como Moscú, Río de Janeiro, Sofía o València, su tierra natal, por sus proyectos artísticos visuales en 3D, gráficos por ordenador e instalaciones inmersivas. Para esta ocasión, ha concebido una pieza que recrea el simbolismo del Privilegi de Trasllat de Castellón de la Plana para sorprender a la ciudadanía con una puesta en escena dinámica, llena de matices y referencias a la bajada con antorchas de los primeros pobladores desde el cerro de la Magdalena hasta el llano.

Los pases, de cerca de 9 minutos de duración, están divididos en los diferentes momentos históricos: la vida en el Castell Vell y la montaña, la firma del manuscrito del Privilegi de Trasllat de Jaume I, el descenso iluminado de los primeros pobladores al llano, la forja de la ciudad y los fueros y la memoria colectiva a través de un mosaico cerámico tridimensional, homenaje al ceramista y pintor castellonense Rafael Guallart, que mutará en 775 puntos de luz estelar, fusionándose con el emblema del 775 aniversario.

La fachada neoclásica del Ayuntamiento de Castellón de la Plana se transformará así en un soporte plástico que cobra vida, se agrieta, muta a pergamino, agua, luz cibernética y cerámica tradicional.

El espectáculo del sábado 5 de septiembre tendrá lugar de 21.30 a 00.00 horas, aproximadamente. Los pases se repetirán cada 15 minutos: 21.30, 21.45 y 23.30 horas, con un receso de 22.00 a 23.30 horas por la celebración de un concierto ofrecido por el consistorio.

El domingo 6 de septiembre la proyección comenzará a las 21.00 horas y se prolongará hasta las 22.10 horas, con pases cada 15 minutos: 21.00, 21.15, 21.30, 21.45 y 22.00 horas.