Numiscon 2026: monedas, inversión y un viaje a la época de Jaime I en Castelló

Hay monedas que valen unos pocos euros y otras que alcanzan miles. Algunas se compran por inversión, otras por coleccionismo y muchas son auténticos documentos históricos que han sobrevivido durante siglos. Todo ese universo se dará cita en Castelló con Numiscon 2026, una de las convenciones numismáticas más importantes de España, que tendrá lugar en el Hotel Luz de la capital de la Plana los próximos días 11 y 12 de septiembre.

Organizada por Jorge Traver, director de San Jorge Events y Numismática San Jorge, junto a su equipo, Numiscon nació con el objetivo de crear en Castellón un gran punto de encuentro para coleccionistas y profesionales, pero también de abrir la numismática al público general. Y precisamente una de sus grandes apuestas es demostrar que coleccionar monedas no es solo cosa de adultos.

Una convención pensada también para los niños

Numiscon cuenta con algo que la convierte en una cita especialmente singular: es la única convención numismática de España con un programa específico de actividades para niños. Así, los menores de 16 años tendrán entrada gratuita y podrán descubrir el coleccionismo y la historia de una forma completamente diferente.

Una de las actividades más espectaculares de esta edición será la acuñación medieval a martillo de dineros de vellón de Jaime I, mediante la que los pequeños podrán conocer cómo se fabricaban las monedas hace cientos de años.

Y para convertir la experiencia en un auténtico viaje en el tiempo, el propio Rey Jaime I estará presente en Numiscon, acercando a los niños la figura de uno de los personajes históricos más importantes y estrechamente vinculados a la historia de Castellón y del antiguo Reino de Valencia.

A ello se sumarán actividades como pintamonedas, juegos y trivial numismático, magia con Pablini y diferentes regalos y sorpresas, creando una jornada en la que aprender historia prácticamente sin darse cuenta.

El objetivo es sencillo: despertar en una nueva generación la curiosidad por conocer qué cuentan esas pequeñas piezas de metal que han pasado de mano en mano durante siglos.

Durante la convención estarán presentes algunos de los principales comerciantes numismáticos de España. / Mediterráneo

Del coleccionismo a la inversión en oro y plata

Pero Numiscon no está dirigida únicamente al coleccionista tradicional. El crecimiento del interés por los metales preciosos y los activos físicos ha hecho que cada vez más personas se acerquen a la numismática desde una perspectiva diferente: la inversión.

De este modo, durante la convención estarán presentes algunos de los principales comerciantes numismáticos de España, ofreciendo la posibilidad de conocer, comprar y vender monedas históricas, monedas de inversión, oro y plata, así como recibir asesoramiento profesional.

Una oportunidad especialmente interesante para aquellas personas que nunca han invertido en este tipo de activos y quieren conocer de primera mano cómo funciona este mercado antes de tomar una decisión. Porque detrás de una moneda puede existir un valor histórico y coleccionista, pero también un valor ligado al propio metal precioso que contiene.

Numiscon es un gran punto de encuentro para coleccionistas y profesionales. / Mediterráneo

Una gran subasta para abrir el fin de semana

La programación de la convención comenzará este viernes, a partir de las 18.00 horas, con la Subasta Especial Numiscon 2026 organizada por Ibercoin, que tendrá lugar en la Sala Austral del Hotel Luz de Castelló. Las pujas podrán realizarse tanto on line como en directo, permitiendo vivir desde la capital de la Plana el ambiente de una auténtica subasta numismática.

El sábado 12 será el día de la gran jornada de la convención, con la apertura de la feria, decenas de comerciantes y profesionales, actividades infantiles, divulgadores, tasaciones y diferentes ponencias especializadas.

De este modo, Numiscon 2026 quiere demostrar así que la numismática actual va mucho más allá de comprar y vender monedas. Es historia, cultura, coleccionismo, patrimonio e inversión. Y de todo ello se podrá disfrutar este fin de semana en Castelló.