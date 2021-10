Los IES de Castelló detallarán el uso de los libros LGTBI

La concejala de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz, celebró ayer que el juez de los contencioso-administrativo número 1 de Castellón haya levantado las medidas cautelarísimas sobre los libros de temática LGTBI distribuidos por el consistorio en once institutos de la ciudad y el centro Pi Gros.

«Tal y como dice el juez, esta decisión está basada en la propia ley valenciana de igualdad de derechos LGTBI, por lo tanto, los libros pueden estar con total normalidad en los institutos y eso es lo que hemos comunicado a los centros», afirmó la edila, tras la reunión que mantuvo ayer con los responsables del servicio jurídico del Ayuntamiento de Castelló.

Además, fuentes municipales de Compromís explicaron a este diario que ahora «corresponde a los institutos determinar el uso de los mismos». «Todos ellos tienen un responsable de igualdad», continuaron las mismas fuentes.

Por lo que se refiere al recurso que prevé presentar la Fundación Abogados Cristianos contra la decisión del juez titular del contencioso-administrativo número 1 después de que otra magistrada del mismo juzgado dictara las cautelarísimas, fuentes de esta asociación explicaron al periódico Mediterráneo que harán llegar su escrito al juzgado esta semana.

Polémica

Hay que recordar que la polémica sobre le reparto de once lotes de 32 libros en otros tantos IES y el centro Pi Gros estalló hace casi dos semanas con la petición de cautelarísimas por parte de Abogados Cristianos contra esta decisión municipal ya que consideraban que las publicaciones violanban varios derechos y no eran apropiados para niños de entre 12 y 16 años. La jueza no titular del número 1 dictó esta medida que fue recurrida por el consistorio y motivó diferentes reacciones entre diversos colectivos castellonenses, padres, profesores y sociedad en general.

La alegación municipal ha sido aceptada ahora por el juez que considera que no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal.

El magistrado tampoco considera que el contenido de estos libros LGTBI atente contra los derechos humanos. Además, condena a la Fundación Abogados Cristianos a pagar las costas de este proceso que ascienden a 150 euros, tal y como informó este diario.