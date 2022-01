A fin de incentivar las compras en el pequeño comercio de proximidad, el Ayuntamiento de Castelló ha reservado una partida económica en las cuentas para repetir de nuevo la exitosa iniciativa del bono comercio y sacar además una nueva línea, innovadora en la provincia, destinada a los jóvenes.

Los citados bonos son tíquets que permiten al cliente comprar con descuentos --de una cuantía a determinar-- mientras que las tiendas reciben una aportación vía subvención del consistorio.

Partidas ampliables

El concejal delegado de Innovación Comercial, David Donate, explicó que el objetivo es sacar las bases del bono joven en el primer trimestre del 2022 para aplicarlo durante el primer semestre, antes del verano. Las iniciativas cuentan con partidas de inicio, pero ampliables: 6.000 euros para los jóvenes; y 31.000 la del bono comercio general, que podría repetir fechas, antes del Black Friday, por ser un periodo de poco consumo en la recta final del año. «La idea es que en el caso de los jóvenes, el importe sea distinto y si es posible generar tíquets de menor cuantía para conseguir más compras en más establecimientos», avanzó.

Uno de los primeros pasos, según explicaron desde el consistorio, va a consistir en una reunión del edil con el Consell de la Joventut y otras entidades juveniles para conocer su visión y evaluar una posible franja de edad para los beneficiarios. El otro interlocutor serán los propios comerciantes y sus asociaciones, de cara a conocer sus propuestas y hacer balance de qué funcionó más y menos en la anterior campaña de bonos.

El objetivo

De fondo, «una meta es dirigir a esos jóvenes hacia los comercios que más problemas han pasado por esta crisis y a sectores de productos o servicios que les puedan interesar como son, por ejemplo, libros, tiendas de deporte, etc. El objetivo principal es enganchar al cliente, cuanto más joven mejor, con lo bueno que tiene el comercio local de Castelló, pues justo la juventud es la gran consumidora on line en grandes plataformas, no en las que tiene el comercio local».