Ecovidrio lliura a Castelló un adreç de llauradora per a la reina de la Magdalena fabricat amb vidre reciclat

Ecovidrio ha fet lliurament, aquest matí, a l'Ajuntament de Castelló d'un adreç de llauradora exclusiu, totalment artesanal, fabricat en plata de llei, gravat a mà i amb els centres de vidre reciclat en verd tallats a mà.

L'alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, ha rebut de mans del gerent de zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes, aquesta peça exclusiva que ha estat fabricada, de manera totalment artesanal, pels artistes Pere Ribera, José Alabadi i Sara Sorribes, en un acte celebrat aquest matí en el Menador Espai Cultural i que ha comptat amb la presència de Selene Tarín, reina de les festes de la Magdalena 2023; Ignasi García, regidor de Reciclatge i Gestió de Residus; i Omar Braina, regidor de Festes.

D'aquesta manera, Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya, vol agrair al consistori i als ciutadans i ciutadanes de Castelló la seva implicació amb el reciclatge d'envasos de vidre, un agraïment que es materialitza amb la donació d'aquest adreç que simbolitza l'esforç i el compromís de la ciutadania durant la celebració de les passades festes de la Magdalena, on es van recollir més de 12.147 quilos de vidre reciclat en el marc de la campanya Vidre Vítol.

Després de l'adquisició d'aquesta nova joia realitzada per Ecovidrio, l'Ajuntament cedirà cada any aquest adreç a la reina major de les festes perquè la llueixi durant el seu regnat. Serà Selene Tarín la reina que tingui l'honor d'estrenar aquesta peça única composta per fermall, arracades, joc de pinchos, collar i polsera. Serà durant la Romeria dels Canyes, en un dels dies grans de les festes de la Magdalena de Castelló.

L'alcaldessa, , ha assegurat que “és un honor per a l'Ajuntament de Castelló rebre una peça de les característiques d'aquest adreç”. “Una obra d'artesania molt especial que rebem amb molt d'afecte i que estic segura que lluiran amb afectes les reines de les festes” ha apuntat. En aquest sentit, l'alcaldessa ha ressaltat que “aquest adreç és una mostra del treball excepcional que es pot realitzar de manera artesanal amb vidre reciclat”.

Per a Roberto Fuentes, “la fabricació d'aquest adreç posa en valor l'enorme compromís que ha demostrat tenir la ciutadania de Castelló amb el reciclatge de vidre. A través d'aquesta peça simbòlica, des de Ecovidrio volem rendir el nostre petit homenatge a tots aquests veïns i veïnes que durant tot l'any, i especialment durant les passades festes de la Magdalena, van contribuir en el reciclatge dels més de 12.000 quilos d'envasos de vidre que es van recollir”. Fonts ha afirmat que “la campanya que vam llançar el mes de març passat, Vidre Vítol, no sols ha servit per a enfortir la conscienciació social entorn del reciclatge de vidre, sinó que ha permès a més fer coses tan extraordinàries i boniques com aquest adreç”.

La reina, Selene Tarín, ha mostrat el seu agraïment per rebre aquesta peça-joia que ha definit com “una obra d'art” i que tindrà “l'honor d'estrenar el Dia de la Romeria”. Durant la seva intervenció, ha animat a la ciutadania “a reciclar i a fomentar la conscienciació a favor del reciclatge”.

Per part seva, el regidor Ignasi García ha recordat que “aquesta acció va començar a forjar-se fa molts mesos i avui per fi ja és una realitat”. García ha destacat que, “a través d'aquesta peça, volem transmetre que reciclant es poden fer coses tan boniques com aquest adreç, posant de manifest que el reciclat pot convertir-se en una joia”.

Durant la presentació de l'adreç s'ha projectat un audiovisual que recull el procés de fabricació, en concret, el paper que ha exercit el pintor, escultor i gravador Pere Ribera; la labor de l'orfebre, José Alabadi i la tècnica que ha emprat l'artesana i dissenyadora de vidre, Sara Sorribes.

L'artista Pere Ribera ha ressaltat que “aquesta peça posa de manifest que la tradició no té per què estar renyida amb el futur, un futur que s'anirà forjant de reina en reina de mans d'aquest adreç únic i molt especial”.

L'orfebre José Alabadi ha destacat “la gran il·lusió, però alhora, la gran responsabilitat que ha suposat assumir aquest repte que ha estat possible gràcies al treball en equip amb la resta d'artistes.” Alabadi s'ha dirigit a la reina de Castelló per a per a desitjar-li que gaudi d'aquesta peça exclusiva que tindrà l'honor d'estrenar.

Sara Sorribes, artesana del vidre, s'ha mostrat molt emocionada perquè “aquest adreç porta una miqueta nostre”, i ha argumentat que ha estat un autèntic plaer materialitzar les boniques idees dels artistes amb els quals ha tingut el plaer de col·laborar en aquest bonic projecte.