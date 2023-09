Carlos Latre: «Castelló es mi ADN, es mi tierra y ser reconocido es todo un honor»

El humorista Carlos Latre (Castelló de la Plana, 1979), es ya, desde ayer y para la historia, Hijo Predilecto de Castelló. Con Castelló siempre en el corazón, el más mediático de los humoristas y showman españoles afronta ahora «con orgullo y honor» una nueva etapa en la que reforzará su castellonería «siempre, allá donde esté» después de que la alcaldesa, Begoña Carrasco, le otorgara la distinción en un salón de plenos que reconoció su trayectoria de casi 25 años en el mundo del espectáculos. Sobre las tablas, en la pantalla y a los micros ha diversificado un trabajo, el de cómico, o «caricato o bufón», como él mismo se honra llamar, en todos los medios, desde que empezara su carrera en 1999. Desde Crónicas marcianas a Latrelevisión, Tu cara me suena, El Hormiguero, Chanel nº 4 o Polònia, entre muchos otros, Carlos Latre se ha convertido en un icono mediático que va y viene de la capital de la Plana, pero siempre está, porque uno es, como él dice, de donde tiene el corazón. Y él lo tiene entre Madrid, donde reside con su familia, y Castelló, donde está «su gente».

-¿Qué significa sumar su nombre a los hijos predilectos de Castelló, junto a nombres como Francesc Michavila, Germà Colón o Matilde Salvador, por ejemplo?

--Sumar mi nombre al de los Hijos Predilectos de Castelló es un verdadero orgullo. Es un honor. Es algo que no me hubiera imaginado nunca en mi vida, si me lo llegan a preguntar o a decir. Es un orgullo gigante por mí, pero también y sobre toso, por mis padres, por mis abuelos y bisabuelos, por mi familia, que tiene una larga tradición castellonense, castellonera y grauera. Y estar junto a nombres como Michavila, Colón o Salvador, entre los otros 13 reconocimientos, cada uno en sus disciplinas, desde la lengua, la música, la composición y el mundo académico, es increíble. Me hace mucha ilusión que un humorista, que un cómico, que un caricato, un bufón y un payaso sea distinguido con tan ilustre nombre es algo maravilloso. Estoy muy honrado.

-Para un castellonense ilustre como usted que vive fuera de su ciudad natal, ¿qué supone volver a casa y recibir este reconocimiento de sus conciudadanos? ¿Vuelve a casa tanto como le gustaría?

--Yo siempre he sido y soy un castellonero intermitente. Yo nunca me voy de Castelló. Yo siempre digo que estoy un poquito, me voy otro poquito y me voy yendo y volviendo, pero siempre lo tengo presente. Tengo en Castelló a mi gente, a mi familia, a mis amigos, y forma parte activa de mi vida. Castellón es mi ADN y la llevo siempre conmigo cuando estoy por ahí en el mundo. Es una tierra maravillosa y así lo digo a todo el que me pregunta.

-En los últimos dos años se ha intensificado su actividad en Castelló, en las fiestas, como padrino del Som, Volaoret d’Or... ¿Qué le hace volver a Castelló cada vez más, aunque sea de manera fugaz, de una ‘ida y venida’?

--Yo nunca me fui de Castelló. Castellón es mi tierra y lo siento así y me parece fantástico ir y volver, y volver a venir. Lo bueno es ser reconocido en tu tierra; ser querido y tener la oportunidad de tener muchas citas para venir, como las fiestas de la Magdalena, donde he sido gaiater d’honor o Volaoret d’Or; ser embajador del SOM, y también disfrutar del CD Castellón, que este año sí, vamos a subir seguro… Castellón a tope. Castellonear siempre.

-Cítenos tres momentos clave de su carrera.

--Pues sí, creo que hay tres momentos clave: el momento en el que conocí a Javier Sardá, primero en la radio. Segundo, quiero decir dos momentos: yo digo que La Roina es un punto de inflexión, y sobre todo el momento en el que descubrí el teatro, el show en directo. Eso me cambio absolutamente la vida. Y el tercero, uno personal, que es la llegada al mundo de mi hija Candela; y otro profesional, que es la llegada a la televisión de Tu cara me suena, que cambió mi vida por completo. Y ahora estoy en un momento personal y profesional muy maduro y muy bonito. Serían más de tres, quizás cuatro.

-¿Cuál considera que es el mayor éxito de su larga carrera? ¿Y de su vida?

--El mayor éxito de mi carrera es ser diferente. Yo creo que al final, ser perseverante, ser trabajador y ser diferente, buscar mi propio camino, no rendirme y levantarme siempre que me he caído. Ese es el mayor secreto. Y ser empático. Creo que es muy importante tener inteligencia emocional.

-Es usted el hombre de las mil caras. ¿Cuántos personajes puede hacer? ¿Sus favoritos?

--Ahora mismo, en el repertorio tengo 640 personajes. ¿Mi favorito? Pues mire, los últimos, que me gustan mucho. Tamara Falcó explicando su viaje de bodas, o recuperar a grandes clásicos, como Julio Iglesias; hacer ahora todo lo que está pasando políticamente, que nos da mucho juego… Siempre estoy, o intento estar al hilo de la actualidad, sin dejar de lados los clásicos.

-Ahora, afronta una gira y más televisión, ¿nos cuenta qué hay en su agenda a corto y medio plazo?

--Efectivamente, ahora afrontamos una gira, una larga gira, y más televisión, sin dejar de lado las otras cosas. Y además, también dentro de mi faceta como productor y director tenemos también nuevos retos y nuevos proyectos, además de un nuevo proyecto que acaba de arrancar con la agencia de comunicación Olivia, que he fundado junto con Olivia Fernández; y esta temporada acabaremos One man show. Y el año que viene, afronto el reto más importante: cumplo 25 años de carrera y habrá que celebrarlo por todo lo alto. Y lo estamos preparando con todo. Pero ahora, mi reto más importante, después de recoger la distinción como Hijo Predilecto de Castelló es disfrutarlo al máximo con mi familia en mi tierra, aquí en mi querido Castelló.

-¿Le vamos a poder en vivo y en directo esta temporada que viene en Castelló?

--Por supuesto. Cuente con ello.