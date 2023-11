La falta de soporte por parte de los populares fue contestada por Vox de forma inmediata. «El PP se ha unido al PSOE y Compromís», afirmó el concejal de Vox Antonio Ortolá. «A pesar de su negativa, queremos dejar claro que seguiremos combatiendo la inmigración ilegal porque es un hecho más que demostrado que amenaza nuestra seguridad, nuestra cultura y nuestra identidad», ha dicho Ortolá. El concejal ha recordado que el objetivo del texto ahora desestimado era instar al Gobierno y a las administraciones a tomar medidas consistentes «para solucionar una situación insostenible que pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles».

Por otra parte, los cuatro partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló sí que han llegado a dos acuerdos que el pleno corroborará. En primer lugar se trata de la declaración institucional del PP para reclamar el apoyo del Gobierno central al sector de la cerámica con la tramitación de ayudas valoradas en 150 millones de euros.

Los bonos comerciales serán motivo de debate en el pleno. El grupo municipal socialista reclama a la alcaldesa en la moción que ha presentado que amplíe la campaña de bonos comerciales con los 200.000 euros ya presupuestados el 21 de abril de 2023 cuando aún gobernaban los socialistas y que no han ejecutado PP y Vox. El edil del PSOE Joaquín Giner ha recordado este lunes que el anterior gobierno del Acord de Fadrell reservó un total de 500.000 euros, «pero la alcaldesa ha destinado solo 300.000 en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre», por lo que desde el PSOE insistieron en que se utilice «toda la partida presupuestaria» para estos bonos.

La moción incluye otras propuestas, como instar al órgano competente a que en próximas ediciones no coincida la campaña de bonos comerciales con ninguna otra campaña comercial y reclamar que se apliquen todas las medidas necesarias «para que no puedan adherirse a la campaña de bonos los comercios instalados en grandes superficies». Precisamente esta última cuestión también es apoyada por los nacionalistas que insisten en que estos bonos «no incluyan a franquicias y grandes distribuidores». «Consideramos que esta iniciativa tiene que priorizar de manera clara al pequeño comercio y a las pymes», ha afirmado el portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia. «En un tema como este no nos podemos quedar cortos y hemos de hablar sobre el modelo de comercio local», ha dicho.