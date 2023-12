Si hay un enclave conocido y querido por todos los castellonenses es la Plaza Mayor. Es sin duda el centro neurálgico de la ciudad, pues ahí confluyen la Concatedral de Santa María, el Fadrí, el Ayuntamiento o el Mercat Central, cuatro de los edificios más emblemáticos de la capital de la Plana. Y en el centro del centro neurálgico se encuentra una fuente, escenario elegido por un ‘influencer’ para darse un baño.

Se trata de @baron.robertom, que asegura que lejos de buscar polémica, lo que ha buscado con esta iniciativa es “hacer reír a la gente porque falta hace con los tiempos que corren”. Residente en Castelló, el ‘influencer’ es consciente del valor sentimental que tiene para los vecinos de Castelló dicha fuente y afirma que su último deseo es el de dañar un monumento como este: “Estábamos dando un paseo por el centro y pensamos hacer un vídeo de risa porque mi perfil es de humor. Es cierto que es un pelín peculiar y ácido, pero no busco pasarme con la gente o dañar nada como hacen otros”.

Defiende @baron.robertom que su intención es la de “hacer comedia” y que en ningún momento “se ensució nada. Igual que la gente se mete en la fuente de Castalia cuando el Castellón sube yo me metí ahí, pero sin dañar nada como hicieron por ejemplo en la Cibeles, a la que le arrancaron una mano”. Prosigue con su alegato de la siguiente forma: “Entiendo que haya gente a la que no le haga gracia este tipo de humor porque es un poco absurdo, pero mi idea cuando me haga un nombre es la de dar mensajes positivos vinculados con el deporte o con dejar de fumar para cambiar un poco la sociedad a mejor”.

Una fuente con mucha historia

La fuente de la Plaza Mayor se ubica en la conocida en tiempos pretéritos como la antigua plaça Vella de la vila medieval. El recinto, presidido desde el siglo XVI por el Fadrí, era conocido como plaza del Mercado, por ser el lugar donde tenían lugar las actividades comerciales y de abastecimiento. Fue el 14 de febrero de 1949 cuando se acordó que fuera llamada plaza Mayor, pues anteriormente se llamó plaza de la Constitución y plaza Vieja de España.

Fue en la Navidad de 1949 cuando se inauguró el nuevo Mercado Central y se inició la urbanización de la plaza, que incluía nuevo alumbrado y la colocación de una fuente luminosa. El 25 de diciembre de 1953 la fuente diseñada por el prestigioso Carlos Buhigas Sans se inauguró al iluminarse todos los focos, prorrumpiendo los vecinos en una prolongada ovación. Desde entonces y seguro que por mucho tiempo más, la fuente en cuestión –ahora protagonista por un vídeo de humor en redes sociales-, se ha convertido en uno de los símbolos de Castelló.