El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha arremetido contra el gobierno liderado por PP y Vox por el retraso acumulado en la aprobación de las cuentas municipales para el ejercicio 2024. Según el portavoz nacionalista el Gobierno está lejos de cumplir su promesa de aprobar el presupuesto en tiempo y forma antes de que finalice el año. «Una vez más faltarán a su palabra y a sus promesas, son incapaces de cumplir nada de lo que prometieron», ha asegurado Garcia en referencia a las duras críticas que emitía la actual alcaldesa cuando se encontraba en la oposición al gobierno del Fadrell.

Compromís ha criticado abiertamente la demora en la aprobación de los presupuestos municipales por parte de PP y Vox, recordando la fuerte crítica que la derecha lanzaban al Gobierno anterior por su supuesta "falta de previsión". La ironía no pasa desapercibida, ya que ahora son incapaces de cumplir con lo que antes señalaban como una deficiencia en la gestión.«La realidad es que, por mucho que quieran disimular, en el Gobierno de las derechas existe buena relación y eso hace que no sea posible que se coordinen y planifiquen ni siquiera algo tan relevante como son los presupuestos del Ayuntamiento» ha declarado el portavoz de Compromís.

"Falta de unidad"

El edil ha resaltado también la falta de unidad en el gobierno de PP y Vox, señalando que la aparente discordia se manifiesta incluso en actos institucionales, donde intentan destacar la imagen de sus respectivos partidos en lugar de presentar una imagen unificada del gobierno municipal.

«Que tarden en aprobar los presupuestos demuestra que no tienen previsión. Es el ejemplo evidente de que son el gobierno del caos». Garcia ha asegurado que «no planifican, van sobre la marcha». «Lo hemos visto con las cámaras del centro, no saben si dejarán de funcionar, cuándo lo harán y cómo, ¿Quién va a asegurarnos que el centro no se llenará de coches otra vez?» ha cuestionado el portavoz de Compromís.

Según la concejalía de Hacienda, son necesarias aún una junta de gobierno y dos comisiones plenarias antes de someter las cuentas municipales al pleno. Además, que entre una comisión plenaria y otra debe transcurrir un plazo de al menos cinco días hábiles para que la oposición pueda analizar el borrador y presentar enmiendas. Unos plazos que según Garcia son incompatibles con la aprobación de las cuentas para que puedan aplicarse a partir de enero del año 2024.

En esta situación, Compromís ha hecho para estar alerta y ha exigido al gobierno que «se ponga a trabajar y cumpla con sus promesas». «Castelló necesita un gobierno que planifique con anticipación y demuestre unidad en la gestión municipal, en lugar de caer en disputas internas que afectan directamente a la calidad de vida de la gente».