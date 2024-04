Lo nunca visto en Castellón: Un peluquero revoluciona su barrio al cortar el pelo a sus clientes en la calle

A grandes males, grandes remedios. La peluquería que regenta Dani González, conocido en Castelló como Dani Peluqueros, se quedó sin luz al igual que el resto del barrio de Grapa en el que se ubica. “Eran las siete y media, y todavía quedaba luz natural en la calle, así que no nos lo pensamos dos veces. Cogimos lo imprescindible y salimos a la calle”, recuerda.

El barrio se revolucionó durante la hora y media en la que se prolongó esta iniciativa forzada por las circunstancias. A las nueve de la noche, ya sin luz, tocó bajar la persiana no sin un sinfín de anécdotas que contar. “En otros países será habitual, pero en España, y concretamente en Castelló, no lo había visto nunca. Hablé con todos los vecinos y hasta la policía venía a hacer fotos”, reconoce Dani, que bromea de la siguiente forma: “Después de ver lo bien que nos fue me estoy planteando pagar licencia terraza para seguir cortando el pelo en la calle”.

Sin duda una curiosa forma de trabajar que, confía, no se tenga que repetir: “Al decirme desde la compañía eléctrica que ese día no iba a volver la luz no se me ocurrió otra forma de dar servicio a los clientes que tenía ese día, pero espero que no vuelva a pasar por el bien de todos”.

Dani, que lleva más de media vida con unas tijeras pues a sus 37 años lleva 20 en la profesión, afirma que “ser peluquero me viene de vocación. Antes tenía la peluquería en la Calle Carcagente y desde hace tres años me vine a Fernando Católico. Compré el local porque alquilado no me salía a cuenta y estoy muy contento con el trabajo que tengo”. Viendo cómo se las ingenia no es de extrañar.