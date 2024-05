Vox dirá ‘no’ a la comisión de investigación contra Ramírez por la zona azul en Castelló

El grupo municipal de Voxvotará en contra finalmente de la apertura de una comisión de investigación no permanente solicitada por Compromís en el Ayuntamiento de Castelló que trate «el impago de la zona azul y las sanciones que se derivan por parte del concejal de Movilidad», explicaron en su día los valencianistas. Pese a que el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, afirmó que valorarían si apoyarla o no, al final se unirán al PP y frenarán la comisión, que no tendrá mayoría para salir adelante en el pleno del 30 de mayo. «Si toda la comisión es correcta, no apoyaremos la investigación y, de momento, todo lo que hemos visto está correcto», destacó Ortolá.

El objetivo de los valencianistas con esta convocatoria de comisión es profundizar en esta cuestión después de que el pasado mes de enero los socialistas denunciaran que el edil Cristian Ramírez «no había abonado las multas que el Ayuntamiento le había puesto por estacionar en la ORA sin pagar», según dijo Ignasi Garcia.

El consistorio ha llevado a cabo dos comisiones, una de fiestas y otra de la sala de la Policía Local.

