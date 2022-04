La crónica | El Castellón pierde algo más que un partido en Tarragona (3-0)

El Castellón pierde algo más que un partido en Tarragona (3-0). Por el rival, el escenario, la clasificación y las sensaciones. Lo del Linense, Andorra o Alcoyano, a pesar de los pesares, no eran malos días. Los albinegros extendieron una alfombra a los grana, que castigaron la desidia de un equipo que parecía no jugarse nada cuando hay tanto, deportiva y económicamente. No es una situación catastrófica, clasificación en mano, pero sí a tenor de la pésima imagen ofrecida.

El duelo se presentaba entre el espaldarazo recibido por Sergi Escobar (renovado hasta 2023) y por los acuciantes resultados de la jornada. La inaudita igualdad es tal, está todo tan parejo, que el empate mantenía al Castellón en la quinta plaza, pero la derrota le hacía (hizo, al final) perder seis puestos (y quedarse a dos puntos de los play-off), mientras que el triunfo le catapultaba al cuarto lugar. Más de medio equipo nuevo Cartas encima de la mesa y sacudida brutal al equipo. El almazorense, que no dio ni pistas sobre su plantilla ni tampoco convocatoria, introdujo hasta seis cambios en el once, donde solo repetían Álvaro Campos, José Mas, Aarón Romero (a pesar de que, inicialmente, aparecía Salva Ruiz), Yac Diori y Borja Martínez. Modificaciones en todas las líneas, pero una alineación totalmente nueva de medio campo hacia adelante, con Álex Blesa, Bilal Kandoussi, Juanto Ortuño y Mario Barco (Kevin Sibille y Salva Ruiz en defensa, además de Dani Torres en el doble pivote, completaban la revolución absoluta. Muchas precauciones de entradas por parte de dos conjuntos que destacan más por velar por la portería propia que por buscar alegremente la ajena, en un inicio trabado y con escaso fútbol. El Castellón fue asentándose y Juanto Ortuño se encontró, en la misma jugada, hasta dos veces con Manu García. Tres minutos después, cuando el descanso se asomaba en el cielo encapotado de Tarragona, Javi Bonilla evitó por centímetros que el balón saliera de banda a la vez que mandaba un preciso centro al corazón del área visitante, por donde en vez de aparecer un albinegro, surgió Dani Romera para cabecear a las mallas. Justo en la primera llegada grana, justo cuando mejor estaba el Castellón, justo cuando acababa de tener no una, sino dos oportunidades inmejorables para haber abierto el marcador. Un gol, a segundos del minuto 45, de los que hacían daño, para rumiarlo durante el intermedio. El Castellón, sin merecerlo, perdía. Escobar, que había cedido la batuta a Emilio Isierte en el banquillo (estaba sancionado), tenía un cuarto de hora para activar los resortes de la reacción. Nada más lejos de la realidad, porque a los 10 minutos de la reanudación, 10 minutos de nadería de los orelluts, llegó el 2-0. Igual que el primero, solo que por el otro lado: Carlos Albarrán profundiza y envía al punto de penalti, donde Dani Romera, de nuevo, remata a placer. De mal en peor Escobar todavía tardó en buscar soluciones para evitar el naufragio; las primeras fueron Koke Sáiz por Borja Martínez y César Díaz en el sitio de Juanto Ortuño. Las cosas fueron de mal en peor: Álex Blesa perdió un balón tontamente en la frontal, pero aún más infantil fue el agarrón a Pedro del Campo, ya dentro del área: Álvaro Campos paró el penalti de Carlos Albarrán, pero Juan Camilo Becerra, que había entrado en el semicírculo antes de tiempo, le fusilaba. El Castellón pedía a gritos que el encuentro acabase. Álvaro Campos evitó el cuarto, después de que Jorge Fernández volviera a pisar un terreno de juego después de casi 11 meses. Fue la única satisfacción del albinegrismo, indignado (no, lo siguiente) con la falta de un espíritu mínimamente competitivo de los suyos en el Nou Estadi Costa Daurada. Inaceptable. FICHA TÉCNICA:

Gimnàstic: Manu García; Albarrán, Quintanilla, Marc Trilles, Joan Oriol; Elías, Ribelles; Jannick, Dani Romera, Bonilla; y Pablo Fernández. Entrenador: Raúl Agné. Cambios: Becerra por Pablo Fernández (min. 42), Robert Simón por Elías (min. 46), Del Campo por Bonilla (min. 61), Fran Carbia por Dani Romera (min. 83) y Nil por Jannick (min. 83).

Castellón: Álvaro Campos; José Mas, Sibille, Yac, Aarón; Dani Torres, Borja Martínez; Blesa, Juanto Ortuño, Kandoussi; y Mario Barco. Entrenador: Sergi Escobar. Cambios: Koke por Borja Martínez (min. 62), César Díaz por Juanto Ortuño (min. 62), Marcos por Sibille (min. 81), Jorge Fernández por Kandoussi (min. 82) y Cubillas por Mario Barco (min. 81).

Goles: 1-0. Min. 45: Dani Romera, a pase de Bonilla. 2-0. Min. 55: Dani Romera, de nuevo, a centro de Albarrán. 3-0. Min. 68: Becerra, tras un penalti parado por Álvaro Campos a Albarrán.

Árbitro: Sesma Espinosa (riojano). Desapercibido (6).

Tarjetas: Bonilla y Fran Carbia (Gimnàstic); y Juanto Ortuño, Blesa, Álvaro Campos (Castellón).

Estadio: Nou Estadi Costa Daurada.

Espectadores: 4.910.