Sergi Escobar ha dejado la noticia del partido tras la conclusión del Castellón ante el Cornellà. El técnico albinegro ha salido a rueda de prensa y ha comunicado que no seguirá como entrenador del Castellón la próxima temporada. Ante las dudas generadas en el seno del club de la capital de la Plana sobre su figura tras la última vuelta de la competición protagonizada y, antes de que la dirección deportiva pudiera comunicarle la marcha atrás en su decisión pese a haberle renovado por una campaña más el pasado mes de abril, el entrenador de Almazora se anticipó y el viernes por la tarde comunicó al club que no iba a hacer uso del año de contrato que le queda.

"El viernes hablé con la dirección deportiva y el presidente, y hoy (ayer para el lector) les he comentado a los jugadores, que no voy a continuar el año que viene. No voy a hacer uso el año de contrato que tengo. Este año ha sido complicado, pero el club sigue vivo y ojalá el futuro sea prometedor". Esas fueron las únicas palabras que pronunció Escobar al sentarse en la sala de prensa del Estadio Castalia después de perder por 1-3 ante el Cornellà.

El entrenador del cuadro albinegro ya no quiso entrar ni a valorar lo que se había vivido sobre el verde del feudo de la capital de la Plana en el último encuentro de la presente campaña en Primera RFEF, una temporada --la del cententario del club-- que pasará sin pena ni gloria ya que el plantel no logró el objetivo de clasificarse para pelear por el ascenso a Segunda División como estaba previsto.

La reacción del club

De momento, desde la directiva del Castelló no hubo reacción alguna a la comunicación de Escobar y tan solo se publicó un tuit en el que se le daba las gracias y se le decía que "esta siempre será tu casa". Habrá que esperar a ver si tanto Fernando Gómez Colomer o Ángel Dealbert, miembros de la dirección deportiva del club, dan algún tipo de explicación al respecto en los próximos días o es el propio presidente, Vicente Montesinos, el que acaba dando la cara para hacer balance de una temporada que no ha sido nada buena para los intereses del conjunto albinegro.

Cabe recordar que, a día de hoy, todo el proyecto de la próxima temporada está paralizado ante una hipotética venta de la entidad. Y de esos movimientos que podrían producirse durante el verano dependerá el nombre de la persona que tomará las riendas del equipo en la segunda temporada en Primera RFEF.