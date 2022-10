La crónica | El Castellón mina la moral del Alcoyano y se acuesta como líder (0-1)

Iba a ser una batalla... y la ganó el Castellón. A El Collao se va a lo que se va y el conjunto de la capital de la Plana lo sabía. Aguantó, combatió palmo a palmo y esperó para asestar el golpe en la recta final. Un gol de Kialy Abdoul Koné, a cinco minutos de la conclusión, dictó sentencia para salir victorioso y aprobar la asignatura pendiente de ganar lejos de Castalia. Y de paso, acostarse líder.

El once inicial registró una novedad respecto al de las dos últimas jornadas, con la introducción de Giorgi Kochorashvili por Pablo Hernández. De todos es sabido que El Collao es un campo de los de lucha y garra, las florituras deben quedar a un lado (de ahí, tal vez, esa modificación). Y, por si fuera poco, Primi lo dejó claro a los dos minutos, cuando le dio una buena tarascada a Fabrício. De esa falta llegó la primera ocasión de peligro: Cristian Rodríguez puso el balón en juego y Iago Indias peinó un cuero que terminó estrellándose en el travesaño.

Los locales no se quedaron atrás y, a los 10 minutos, Agüero replicó con un remate que también se marchó al larguero. Los discípulos de Rubén Torrecilla trataban de tener presencia en ataque por las bandas, mientras que el Alcoyano lo intentaba a balón parado y así llegó el gol… anulado. En el minuto 19, Raúl remató una falta lateral con la que batió al meta Alfonso Pastor, eso sí, en posición avanzada. Otro susto.

Al Castellón le costaba cada vez más tener presencia, no terminaba de encontrar fluidez ni por fuera no tampoco mediante el juego interior frente a un adversario bien posicionado, situado con las líneas muy juntas y que ofreció pocos espacios. Si los albiazules querían recuperar pronto para salir con rapidez a la contra, los albinegros trataban de jugar con calma, de bajar revoluciones al choque y aguardar su momento, pero no sería en la primera mitad.

Nada cambia

Tras el descanso, la dinámica tenía visos de ser la misma. Así fue hasta que, en el minuto 12 de la reanudación, los locales se quedaron en inferioridad numérica al ver Fran Miranda la segunda amarilla. Era un momento propicio para que el Castellón, con superioridad numérica, diera un paso hacia adelante en busca del gol de la victoria. Torrecilla retiró a Kochorashvili (con amarilla además) y metió al marfileño.

Pero, a pesar de jugar con 10, a los albinegros les costaba un mundo generar peligro ante un Alcoyano más parapetado atrás tras la expulsión. Tardó en merodear el gol: un tiro lejano de Raúl Sánchez no encontró portería.

Más clara la tuvo Fabrício, que cogió el balón en su campo y se marchó de tres contrarios en una jugada maradoniana, pero se quedó sin gasolina y no pudo definir frente a Miguel Bañuz. La réplica la puso un viejo conocido, Raúl Alcaina, que se generó el solo una ocasión, pero su remate, muy escorado, no encontró portería.

Cambios clave

En el 80’, Torrecilla quitaba a Dani Romera y Raúl Sánchez para meter a David Cubillas y Javi Antón, quien avisó con un tiro que rozó la cepa del palo. Y en el 85, el ex del Alcoyano ganó la línea de fondo y sirvió un balón de oro para que Koné, en boca de gol, marcara el único gol.

En el descuento, Fabrício pudo marcar el 0-2, pero lo que llegó fue la segunda expulsión para los locales, la de Moyita. El Castellón salió vencedor de Alcoi, argumentos más que suficientes para que equipo y afición se fundieran en uno para celebrar un triunfo de oro.