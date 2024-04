Dick Schreuder, tras el triunfo del Castellón en Linares: "No hemos podido jugar nuestro fútbol: el césped estaba muy mal"

Dick Schreuder, antes de emprender el viaje de vuelta después de la sufrida victoria del Castellón en Linares (0-1), publicó en la antigua Twitter un llamativo mensaje: «Buen rendimiento en un campo difícil». «No es suerte: es la forma de afrontar del equipo las dificultades, es la grande de este hermoso deporte», añadía. «Los jugadores buscaron la victoria de forma incansable», reforzaba. «Gran reacción tras fallar el penalti: mentalidad», iba más allá, además de, claro, «también agradecer el gran apoyo de la afición». Una publicación a la que reaccionaba Haralabos Voulgaris, quien tras un tuit que decía «muy afortunado [en español]», proclamaba: «¡No despertemos y sigamos soñando durante cinco semanas más!».

En sala de prensa, el neerlandés fue crítico con el estado del césped de Linarejos. «Ha sido un partido muy difícil porque el terreno de juego no estaba en buen estado», arrancó. «Por eso estoy muy orgulloso de mis jugadores, porque tenían que mostrar una energía diferente», añadió Schreuder, quien admitió: «No hemos podido jugar nuestro fútbol: el césped estaba muy mal». «Calculamos erróneamente los movimientos del balón, hacía botes extraños...», citó. Tanto, que le condicionó. «He tenido que proteger a los jugadores y no usamos a los adecuados».