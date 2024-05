La crónica del Murcia-Castellón | ¡Que sí, que vamos a ascender! (2-3)

Murcia le debía un ascenso al Castellón y este sábado no se lo dio pero se lo sirvió en bandeja. Los que en 2003 derramaban lágrimas de tristeza en la vieja Condomina ante el Ciudad de Murcia en esta ocasión lo hicieron de alegría. El equipo de Dick Schreuder tuvo el control de un partido que encarriló en la primera media hora de juego, con goles de Douglas y Manu Sánchez. La expulsión de Vertrouwd no tuvo incidencia en el resultado final de un partido que deja a los orelluts con algo más que un pie y medio en Segunda División.

Galería | Ambientazo en el Murcia - Castellón /

No hubo muchas sorpresas en el once inicial, Raúl Sánchez suplió la baja de Jesús De Miguel en la punta de lanza, mientras que Manu Sánchez recuperó la titularidad en el carril derecho y Lottin en la medular. De este modo, Gonzalo actuó bajo palos; con Chirino, Alberto Jiménez y Vertrouwd en defensa. El mencionado Manu Sánchez y Douglas partieron desde los carriles, mientras que Lottin y Óscar Gil estuvieron en la zona ancha. Por su parte, Moyita y Medunanjanin escudaron a Raúl Sánchez en ataque.

La tarde no pudo comenzar mejor para el equipo de Dick Schreuder. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Douglas Aurélio conectó un balón con la testa en el interior del área para sorprender el meta Manu García y hacer estallar de júbilo a los más de 4.000 aficionados orelluts que se desplazaron hasta el Enrique Roca.

Dominio albinegro absoluto

Los albinegros tenían el partido donde querían y el Murcia, que hacía había mantenido su puerta a cero durante los últimos siete envites, veía como tenía que arriesgar para no descolgarse de la pugna por la promoción. El Castellón, sin desmelenarse, no era necesario, controlaba el partido, tocaba y tocaba sabiendo que iba a tener la oportunidad de dar un golpe casi de gracia al rival. Un rival que se hizo el harakiri en defensa y eso ante el líder (y casi campeón) se paga caro. Manu Sánchez se llevó el balón ante la indefinición de la zaga local y anotó el segundo. Éxtasis sobre el césped y en la extensa grada visitante.

Expulsión y a sufrir

El escenario rozaba lo idílico para un Castellón que tuvo que encajar un adversidad notable, con la expulsión de Vertrouwd, al ver la segunda tarjeta amarilla, pasada la media hora de partido. Iba a tocar remar. Sin ir más lejos, González avisó de que el partido se le podía hacer largo a la escuadra castellonense, pero su disparo lo rechazó Gonzalo en una gran estirada. Con un jugador más sobre el terreno de juego los pimentoneros estiraron líneas pero sin poner en excesivos apuros al arquero Gonzalo.

Segunda parte frenética

No obstante, el Murcia recortó diferencias en la segunda parte, casi de salida. Con un gol de González previa asistencia de Pedro León. Tocaba sufrir. Pero este Castellón está haciendo de la competitividad su bandera, máxime en los momentos más complicados. En Murcia no fue menos y tan solo seis minutos después Lottin volvía a poner las cosas en su sitio con el 1-3, con un certero tiro cruzado. Pero el ganar en el Enrique Roca, máxime en inferioridad numérica, no iba a ser coser y cantar, y en el 63’ Rofino, con un gran disparo desde fuera del área, volvió a meter de lleno en el partido al Murcia.

Crettaz, el héroe final

Pero ante las adversidades, en las que hay que incluir la lesión de Calavera, el equipo sacó su fortaleza mental, su lado más competitivo, para llevarse una victoria que vale un ascenso. Los murcianos apretaron pero el equipo de Dick Schreuder se mostró pétreo y solidario en las ayudas. Y para la heroica quedó el penalti parado por Gonzalo en el último minuto, una adrenalina que tardará mucho tiempo en olvidarse. El ascenso ya se huele por Castalia, si este domingo el Córdoba no gana en Granada el conjunto albinegro será equipo de Segunda División con todas las letras.

Ficha técnica

Real Murcia: Manu García, José Ruiz (Coto, min. 84), Marc Baró, Alberto González, Rofino, Isi Gómez, Larrea, Pina (Pedro León, min. 46), Dani Vega (Amin, min. 64) y Rofino.

CD Castellón: Gonzalo, Chirino, Alberto, Vertrouwd, Manu Sánchez, Óscar Gil, Lottin (Iago Indias, min 61), Douglas (Nikita, min. 81), Moyita, Medunjanin (Calavera, min. 61; Villahermosa, min. 90) y Raúl Sánchez (Borja Granero, min. 61).

Goles: 0-1. Min. 3: Douglas Aurélio. 0-2. Min. 26: Manu Sánchez. 1-2. Min. 51: González. 1-3. Min. 57: Lottin. 2-3. Min. 63: Rofino.

Árbitro: Abraham Domingue Cervantes (Colegio Andaluz). Amonestó a los jugadores del Murcia Carrillo (69’), Coto (85’); así como a los futbolistas del Castellón Óscar Gil (45’+2), Manu Sánchez (53’), Borja Ganero (65’). Expulsado el visitante Vertrouwd, con doble amarilla (34’).

Estadio: Enrique Roca (Murcia). Entrada, 25.420 espectadores, más de 4.000 de Castellón de la Plana.