La crónica | El Peñíscola cae en semis ante el Real Betis y dice adiós al sueño copero (3-2)

Como hace un año, el Servigroup Peñíscola se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey. Perdió 3-2 contra el Real Betis, anfitrión de la Final Four, un partido que empezó ganando pero en el que se vio superado por un rival que encontró la forma de complicarle tal que pasaban los minutos.

No pudo empezar mejor el Peñíscola avanzándose 0-1 en el tercer minuto. Fue a balón parado, Pani sacó un córner al centro del área y Diego Sancho marcó rematando solo. Muy cerca estuvo el segundo en el siguiente ataque pero Molina evitó el segundo al tiro de Elías.

Diego Sancho disputa el balón. / PEÑÍSCOLA FS

Respondió el Betis con una llegada de Gustavao aunque las siguientes oportunidades continuaron siendo azules. Molina paró los disparos Pani y Juanqui, este último realizando también otro remate de media vuelta cerca del palo. El Betis logró controlar al Peñíscola tratando de tener más posesión de balón y lo consiguió. En el minuto 13, los árbitros señalaron mano del área de Gus mostrándole la roja.

Galería | El espectacular recibimiento de la afición al Peñíscola en las semifinales de Copa del Rey / ELOY CERDÁ

El Peñíscola pidió la revisión con el vídeo arbitraje y la roja quedó anulada puesto que el meta había para el balón con la mano dentro del área. Salvó esa acción delicada pero el Betis empató (1-1) un minuto después en un lanzamiento legano de Pablo Muñoz.

Hasta el descanso el juego se mantuvo igualado con algunas llegadas peligrosas en ambas áreas. Ninguno consiguió deshacer la igualada en el primer tiempo.

Empezando la segunda parte, el Real Betis se puso por delante con un fuerte golpeo de Raúl Jiménez chutando desde la parte derecha. Quiso reaccionar el Peñíscola con llegadas de Juanqui y José Mario atajadas por Molina. El empate a dos iba a llegar en elminuto 28 con un gran pase interior de Cristian a Diego Sancho que el pívot se encargó de transformar en gol tras librarse del portero.

Gran ambiente en el recibimiento. / ELOY CERDÁ

Pese a empatar los azules, los verdiblancos pasaron a dominar y llegar con peligro.Víctor Pérez despejó sobre la línea de gol un chut de Raúl Jiménez, Gus detuvo unmano a mano de Pablo Muñoz. Este último, en el 34’, marcó el 3-2 que iba a ser definitivo cazando un rechace dentro del área. Seguidamente Lemine remató al lateral de la red para el Betis.

No quería darse por vencido el Peñíscola pero se encontró con un sensacional Molina, que paró un remate peligroso de Pani y un triple disparo de Aicardo. A 4:07 salió Elías de portero-jugador aunque en esta ocasión no funcionó. Las mejores oportunidades fueron para Diego Sancho y un remate al travesaño de Gauna. El Betis logró mantenerla posesión de balón en los dos últimos minutos y no dio a opción al Peñíscola a más oportunidades en los instantes finales.

Ficha técnica

REAL BETIS FUTSAL: Molina, Piqueras, Lin, Raúl Jiménez y Gustavao. También jugaron: Rafa López, Lucas, Pablo Muñoz, Lemine, Roger, Cristian Povea

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Agustín Plaza, Gauna, Pani y Diego Sancho. También jugaron: Juanqui, Elías, Saladié, Cristian, José Mario, Víctor Pérez, Aicardo

GOLES: 0-1 Min.3: Diego Sancho; 1-1 Min.14: Pablo Muñoz; 2-1 Min.22: Raúl Jiménez; 2-2 Min.28: Diego Sancho; 3-2 Min.34: Pablo Muñoz

ÁRBITROS: Mayo López y Panadero Díaz-Concha (Madrid). Tarjeta amarilla: Piqueras; Gauna, Diego Sancho, Víctor Pérez.

PISTA: Pabellón San Pablo (Sevilla)