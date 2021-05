L'Alcora tiene un alumno de diez. Josep Clar Martí es uno de los 50 estudiantes más brillantes de España. Y es que este adolescente de 17 años que cursa segundo de bachillerato científico en el IES Ximén d’Urrea es el único de la provincia en lograr una de las becas Europa Santander-Universidad Francisco de Vitoria (UFV), con las que las dos entidades distinguen la excelencia académica, como atesora el 10 de media que obtuvo el año pasado.

Se trata la decimosexta edición de estos prestigiosos reconocimientos a nivel estatal, a los que se presentaron más de 3.000 candidatos de bachillerato de 4.000 centros de toda España, con una nota mínima que debía superar el 9,80. De la Comunitat solo hay 8 estudiantes que lo han conseguido, de hecho.

"Ser uno de los seleccionados supone superar uno de los mayores retos y alcanzar una de las metas más difíciles que me he propuesto nunca" Josep Clar Martí - Alumno de l'Alcora

El joven alcorino, que empezó su enseñanza el colegio Puértolas Pardo, recibirá como premio la oportunidad de viajar 20 días por Europa para descubrir la cuna del conocimiento a través del mundo universitario, aunque, debido a la pandemia, el recorrido será esta vez por los campus españoles más importantes. "Ser uno de los seleccionados supone superar uno de los mayores retos y alcanzar una de las metas más difíciles que me he propuesto nunca", relata Josep.

"Desde el principio decidí afrontar las diferentes pruebas como desafíos para ver hasta dónde podía llegar, sin desanimarme, claro, y sabiendo lo difícil que es conseguir la beca. Recuerdo que el día que vi mi nombre en la lista de seleccionados estaba eufórico, llegué a mi casa y me puse a abrazar a mis padres y a reír. Aun así, el premio no es solo el viaje: a lo largo de las distintas fases he ido conociendo a muchas personas y he hecho amigos de toda España", cuenta.

No podem estar més contents pel nostre alumne Josep Clar Martí que ha aconseguit una de les @BecasEuropa. Enhorabona, te la mereixes moltíssim!!! Ara, a portar el Ximén ben lluny!! pic.twitter.com/AP0RUY7Uar — IES XIMÉN D'URREA (@iesxdu) 26 de abril de 2021

Desde pequeño, su sueño es dedicarse a la investigación y es en esa dirección hacia la que quiere orientar su futuro. No obstante, no cierra puertas a la docencia: "El año pasado empecé a dar clases a una chica invidente y a otra con dislexia y descubrí que me siento muy a gusto como profesor". "La mejor forma de aunar estas dos inquietudes sería convertirme en profesor de universidad, aunque hasta que no conozca el mundo universitario no podré tenerlo claro. Es por eso que creo que el viaje de las becas me ayudará mucho en ese aspecto", detalla.

Premiado en anteriores ocasiones

Recibir galardones no es algo que pilla por sorpresa a este joven, pues ya fue reconocido con el premio al rendimiento académico de Primaria y ESO de la Comunitat (con una nota de 10), además de ser el mejor orador de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats. También ha ganado en numerosas ocasiones el concurso de narrativa de l’Alcora.

Valoración del centro

Desde el instituto Ximén d'Urrea, su director, Carles Guzmán, en representación de todo el centro, reivindica que "para todos los profesores ha sido un placer formar parte de su itinerario educativo, felicitándolo públicamente y deseándole los mejor para su futuro".

Felicitación del alcalde

"Josep es un alumno brillante y este logro es el resultado de muchos años de esfuerzo y sacrificio, por lo que es más que merecido" Samuel Falomir - Alcalde de l'Alcora

Por su parte, el alcalde, Samuel Falomir, destaca que es un "orgullo" para l'Alcora que un alumno de l'Alcora haya conseguido una beca tan importante. "Josep es un alumno brillante y este logro es el resultado de muchos años de esfuerzo y sacrificio, por lo que es más que merecido. Estoy convencido de que va a aprovechar al máximo esta oportunidad y va a aprender y a aportar mucho a esta experiencia. Muchas felicidades a él y al IES Ximén d'Urrea", apunta.

Encuentro con los Reyes

Josep y el resto de becados a nivel estatal participarán en encuentros con profesionales líderes en su campo, asistirán a conferencias y realizarán actividades lúdicas y formativas con autoridades del ámbito político, académico y de investigación. Entre ellos, destaca el encuentro con los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, una cita que se ha producido en todas las ediciones excepto en la anterior, que tuvo que suspenderse por el aumento de casos de coronavirus.

El objetivo principal de estos reconocimientos es premiar la excelencia de los futuros universitarios y crear una red de universitarios líderes en Europa.