En la tarde de hoy, en el muro de una vivienda de la calle pintor Ferrer de l'Alcora, ha aparecido una pintada de muy mal gusto que hacía referencia a la condición sexual del primer edil de la localidad, Samuel Falomir, seguramente con la intención de ofender. "El alcalde es maricón", rezaba el graffiti, que llamó la atención de los vecinos y del propio Falomir.

Este, lejos de molestarse, ha contestado a través de las redes sociales con un mensaje ejemplar, y que ha sido muy aplaudido. "Mi pregunta a al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble"

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble pic.twitter.com/GcXrA0ejLA — Samuel Falomir (@sfalomir) 27 de mayo de 2021

El munícipe encontró el apoyo inmediato de sus vecinos en las redes, con mensajes como: "Molt bona resposta, alcalde! A ningú li ha de importar la teua identitat sexual però el vandalisme és un delicte. Una abraçada". "Buena respuesta! No ofende quien quiere si no quien puede. Ánimo Samu".

Oleada de actos vandálicos

Una acción que forma parte de una oleada de pintadas y de actos vandálicos que sufrió la capital de l'Alcalatén, que amaneció llena de graffitis en edificios públicos, centros educativos y comercios privados. La biblioteca municipal, la Casa de la Música, la residencia de monjas del colegio Puértolas Pardo y comercios privados, como el estudio fotográfico de Denis Gallén, fueron objeto de este tipo de ataques.

Como en la pintada ya reseñada, muchos de los mensajes eran ofensivos y de mal gusto. Desde el Ayuntamiento ya han indicado que trabajan para localizar a los responsables.