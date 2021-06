Los libros sobre gastronomía han proliferado en las últimas décadas en las librerías de medio mundo, en una moda a la que la provincia de Castellón no ha sido ajena, sino más bien todo lo contrario. Aseguran los entendidos en la materia que el primer volumen sobre el arte de cocinar y degustar lo cocinado data del siglo I y fue escrito por un aristócrata romano, Caius Apicius. Desde entonces son miles quienes han seguido sus pasos, pero hasta ahora no hay muchos tomos sobre una de las prácticas gastronómicas que más distingue nuestra tierra como es el almuerzo o el ‘esmorzaret’, como gusten.

Joaquín Emilio Martí Segarra, nacido en la Vall d’Uixó en 1967 y licenciado en Ciencias Químicas, se ha aventurado a escribir una novela sobre esta práctica tan autóctona de los almuerzos. Sin embargo, no lo ha hecho desde el punto de vista tradicional y esperado. Es decir, los lectores pueden esperar encontrar en las páginas de ‘Aceitunas, cacahuetes y vino con gaseosa’ -título del libro-, una guía sobre los mejores almuerzos de Castellón, sin embargo, el autor no se centra en los bocadillos, olivas o ‘cremaets’, sino en las conversaciones que se forman en torno a estas ‘delicatessen’ de la ‘terreta’: “Si me preguntan, mi plato preferido en los almuerzos son las manitas, pero en la novela hablo sobre lo que se habla en los almuerzos. Para mí los almuerzos tienen tres partes: Una, el personal que trabaja en el bar, otra, lo que se come, y una última, las conversaciones. Yo hablo sobre esta última”.

Se explaya el autor, que estuvo la pasada semana en 'La Panderola' de Medi TV, en esta premisa de la siguiente manera: “Tengo familia fuera de Castellón que cuando me visita alucina de que podamos estar tres horas almorzando. Yo les digo que la comida es lo de menos, lo importante es lo que se habla, las anécdotas, las tertulias, que sirven de terapia para razonar, para disfrutar”. Y ni corto ni perezoso, tras un primer libro sobre las montañas de la Vall d’Uixó ha publicado su segunda obra que versa sobre el ‘esmorzaret’: “Me cansé de subir montañas y me bajé a los bares. La novela está ambientada en un bar de polígono industrial, uno casi de lujo, otro de Caja Rural, un bar antiguo de barrio pequeño, otro bar cerca de iglesia y, por último, en una cantina de un bar de fútbol”. Los protagonistas en esta peculiar novela coral son los siguientes: “Hay mesas de cazadores, azulejeros, naranjeros, ornitólogos, profesores de instituto, policías o banqueros. En total, 24 grupos distintos con temas diferentes”.

Trabajo de documentación

Cuestionado sobre lo que hay de verdad y ficción en su libro, el autor afirma que “la gran mayoría es real”. De hecho, uno de los capítulos está dedicado “con mucho cariño a un gran almorzador de la Vall d’Uixó ya fallecido como era ‘El Monstruo’. Era un gran cocinero y un gran conversador; muy divertido y entretenido”.

¿Y cómo se documenta un autor en una obra como esta? Pues ríete tú de ‘El motel del voyeur’ de Gay Talese: “A muchos de estos conversadores les conozco porque por trabajo iba bastante a almorzar. En otros casos, iba con mi sobrino, nos sentábamos al lado y simplemente escuchábamos. Cuando tenías dudas preguntábamos. Al principio íbamos con mi mujer, pero ella se ponía a darles conversación y ya nos fastidiaba el plan, así que al final ya no la llevábamos”, recuerda entre risas José Emilio.

A la hora de señalar un escenario, el valldeuxense confirma que “podría ser cualquiera de la provincia de Castellón porque he ido a muchos desde mi pueblo a Nules, pasando por Castelló, Eslida, Alcudia de Veo… No es uno en concreto”. El autor, que agradece también el trabajo en su obra de la ilustradora Beatriz Sanz Peñarroja, admite que una de las premisas básicas en un buen almuerzo en la ‘terreta’ “está en el precio, que oscila entre los 5 y los 7 euros. También debe haber variedad a la hora de elegir y el carajillo es fundamental”. Si están interesados en profundizar más en esta curiosa obra podrán encontrarla en buena parte de las librerías de la provincia.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para dar un testimonio relevante o enviar información de interés de la provincia de Castellón puedes hacerlo enviando un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter. Pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo, o si os es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.