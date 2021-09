Okupan un conocido chalet de la urbanización El Pantano de l'Alcora

La Policía Local y la Guardia Civil no han podido impedir la entrada y atrincheramiento de los ocupantes, alrededor de las 20.00 horas, en del chalet. No es la primera vez que sucede algo así. Los vecinos de la zona aseguran que ya hubo algún intento anterior en la misma casa, aunque no llegó a culminarse. El edificio es propiedad de un banco.

El alcalde, Samuel Falomir, que reconoció ser sabedor de lo sucedido, incidió en que la okupación es un problema de muchas ciudades. Según informaciones policiales, cada mes hay algún intento de entrada ilegal en alguna vivienda del municipio, aunque suelen frustrarse a tiempo.

La urbanización del Pantano de María Cristina es una pedanía de la localidad en la que viven unas 200 familias. Se encuentra a cuatro kilómetros del municipio. Algunas de las viviendas solo están habitadas durante temporadas.