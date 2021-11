⚫ El feixisme no pot regir la nostra forma de viure.



Actuacions com la de l'alcalde de Montanejos no es poden tolerar. No podem cedir davant la ultradreta.



Davant el feixisme, ni un pas enrere! ✊



Tot el meu suport al grup @titopontet 💪 https://t.co/ePZpV8nvG9