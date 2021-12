'Tota Nules a una', el homenaje a quienes dieron un paso al frente con la pandemia

El recuerdo de los peores días de la pandemia ha inundado esta mañana la plaza Mayor de Nules, en el transcurso del acto Tota Nules a una, el homenaje que el Ayuntamiento ha querido brindarle a todas las personas que en la peor etapa de la crisis sanitaria dio un paso al frente para mejorar y facilitar al máximo la vida de los demás.

Ha sido el momento de las emociones y los agradecimientos. Desde los primeros compases de esta cita se ha incidido en que han sido muchas las personas que de manera pública o anónima prestaron su tiempo, su trabajo y su voluntad al servicio de la sociedad, y que no todas iban a subir al escenario, aunque sí que ha querido ser un reconocimiento a las acciones y funciones más representativas, siempre con una mención especial para los 19 vecinos del municipio que han fallecido como consecuencia de contraer el covid-19.

En el marco de este acto, una escultura forjada en hierro incidía en que el de hoy ha sido un reconocimiento «A toda la sociedad civil de Nules y especialmente a los colectivos, empresas y personas, en agradecimiento por su entrega, ayuda y valentía en la lucha frente al covid-19. Porque cada uno ha sido, es y será una pieza fundamental». Y ese ha sido el simbolismo que ha dirigido el guión del evento, representado en piezas de un puzle necesarias para dar forma a un todo. De hecho, cada una de las personas que han participado activamente en esta convocatoria han recibido una pieza de metacrilato en forma de pieza de un rompecabezas.

Colectivos reconocidos

Y esas personas han sido los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, UME, Consorcio Provincial de Bomberos --que no pudieron estar presentes por una emergencia de última hora--, además de colectivos sociales como Cruz Roja, Protección Civil, Cáritas, profesionales del sector sanitario y personal de la Residencia Virgen de la Soledad, trabajadores de la brigada municipal, de servicios sociales, del cementerio municipal, la limpieza y la atención ciudadana.

También han recibido esta muestra de agradecimiento público los comercios y farmacias de Nules, así como empresas que quisieron contribuir, en la medida de sus posibilidades, en facilitar la labor de quienes estaban en primer línea, asociaciones como la de Amas de Casa o Kimo Projectes --que hicieron batas y mascarillas--, la Cooperativa Agrícola Sant Josep y supermercados.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando se ha querido resaltar la labor que realizaron agricultores y empresas del sector en la desinfección de las calles. En este punto, el alcalde, David García, remarcó que en esos momentos «nadie sabia si lo que se estaba haciendo tendría efectividad o no, pero preferimos pecar de excesivamente prudentes, que después no tener que arrepentirnos por no haberlo hecho».

Música, ovaciones y muchos recuerdos de días duros han caracterizado a una mañana intensa, en la que muchos han hecho memoria de aquellas tardes en las que se salía a ventanas y balcones para aplaudir a los sanitarios, o cuando se esperaba el paso de la Caravana de la Ilusión de Policía, Protección Civil y Cruz Roja. Ha llegado a mencionarse mensajes como el que trasladó una anciana que aseguró que cuando oía unas sirenas ya no pensaba en que había sucedido algo malo, sino que llegaban quienes «le hacían sentir más segura».