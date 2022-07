Entrevista | «Ser reina fallera infantil de Burriana es para mí un sueño hecho realidad»

Maria Olivas Vidal es la reina fallera infantil de Burriana para el próximo ciclo josefino del 2023. En su elección no hubo dudas, pero pese a que fue la única candidata que se presentó para el cargo, su breve e intensa trayectoria fallera, desarrollada desde el 2004 en el Barri la Mercé, son mérito suficiente para representar a todos los niños de la ciudad.

Con tan solo unos días de vida, ya lució el traje regional en la ofrenda del día de Sant Josep y, desde entonces, ya no se lo ha vuelto a quitar. Tiene 11 años y en septiembre comenzará sexto de Primaria en el colegio de la Consolación del municipio.

Pregunta: El día de la elección no supusieron tantos nervios para ti y has tenido más tiempo para asimilar el cargo. ¿Cómo has vivido toda esta intensa semana?

Respuesta: Ha sido una semana de muchas emociones y el día de la elección fue muy bonito. En el momento de esperar la llamada de la alcaldesa estaba al lado de mis padres y mi hermana y después de colgar me lancé a abrazarlos porque son los primeros en los que pensé.

Comienza un año muy importante como máxima representante de las Fallas. ¿Qué supone para ti este nombramiento?

Ser reina fallera infantil es, sin duda, un sueño cumplido y ahora solo deseo que empiece para poder vivirlo de lleno cuanto antes.

Pese a tu corta edad, la trayectoria de fallera de banda en la comisión de la Mercé te avala. ¿Echarás de menos a tu comisión?

Claro que los echaré de menos, pero esta experiencia es algo completamente diferente. Seguro que podré sacar tiempo para hacerles una visita, ya que mi hermana pequeña es fallera este año. Será muy difícil que me olvide de ellos.

En otoño se celebrará el acto de proclamación y hasta entonces tienes mucho trabajo por delante. ¿Cómo lo afrontas?

Sí, así es. Ahora hay que empezar a escoger la tela y el color para confeccionar mi vestido, tengo muchas ganas de empezar. Supongo que me acompañará mi madre, pero aún no lo he pensado mucho. Escoger la indumentaria me parece que es un proceso muy importante porque, además de que la elección que hagas le da vida al traje, es una decisión relevante ya que es lo que voy a llevar durante todo el ejercicio fallero.

Esta semana comienzan a configurarse las cortes de honor y damas de la ciudad. ¿Tienes ganas de conocerlas?

Sí, muchas ganas de conocerlas. Espero que seamos una piña durante todo el ciclo josefino.

Eres la máxima representante de todos los niños de la ciudad de Burriana. ¿Quieres dedicarles unas palabras?

Quiero invitar a niños y niñas a disfrutar de las mejores fiestas del mundo y que, llegado el momento, puedan pasarlo muy bien.